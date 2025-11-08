Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Malore per Angelo Branduardi, cancellato il concerto a Roma: come sta il musicista e cosa si sa sulle prossime date del tour

08 Novembre 2025 - 21:45 Ugo Milano
Il musicista ha dovuto fare degli accertamenti prima della partenza per la Capitale. È assistito in una struttura vicino Varese

Angelo Branduardi è stato ricoverato per svolgere alcuni accertamenti clinici dopo un lieve malore che lo ha colpito alla vigilia della partenza per Roma. Il cantautore 73enne doveva esibirsi domani, 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica della Capitale con una nuova tappa del tour Il Cantico, ma l’appuntamento è stato rinviato al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nella stessa sede. Chi non potrà assistere alla nuova data potrà richiedere il rimborso del biglietto su Ticketone o presso il botteghino dell’Auditorium, a seconda del punto d’acquisto, entro il 15 novembre. Secondo quanto si apprende dal suo entourage, il ricovero ha carattere precauzionale ed è legato alla necessità di indagare la natura del malessere.

Confermata (per ora) la prossima data del tour

L’artista, che vive a Bedero Valcuvia, in provincia di Varese, sarebbe stato colpito da sintomi di astenia, una sensazione di debolezza e affaticamento, negli ultimi giorni. Branduardi è attualmente assistito in una struttura sanitaria del Varesotto, in attesa degli esiti degli esami. Per quanto riguarda la prossima tappa del tour, dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature, resta al momento confermata. Branduardi, infatti, dovrebbe tornare sul palco il 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia, salvo diverse indicazioni legate al suo stato di salute. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nel comunicare il rinvio della data romana, ha spiegato che la decisione è dovuta a «problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero».

