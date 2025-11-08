Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Turista violentata in centro a Firenze, passante sente urlare e dà l’allarme: arrestati due uomini per stupro di gruppo

08 Novembre 2025 - 18:49 Ugo Milano
L’aggressione è avvenuta tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, attorno alle quattro del mattino, in piazza San Pancrazio, vicino alla stazione di Santa Maria Novella

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Firenze per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista di 35 anni di Panama. I fermati sono un 26enne di nazionalità egiziana e un 32enne di origini marocchine, entrambi con precedenti, e sono stati portati al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La loro cattura è stata resa possibile dalla segnalazione tempestiva di un passante che ha sentito le urla della vittima.

La dinamica dei fatti

L’aggressione è avvenuta tra venerdì 7 e sabato 8 novembre, attorno alle quattro del mattino, in piazza San Pancrazio, vicino alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna – ricoverata all’ospedale “Careggi” – sarebbe stata avvicinata dai due uomini mentre rientrava verso il suo alloggio. I due l’avrebbero poi trascinata in un’auto, dove si sarebbe consumata la violenza. A dare l’allarme è stato un passante, che ha sentito le urla provenire dal veicolo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e un’ambulanza del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno attivato il protocollo del codice rosa, riservato alle vittime di violenza sessuale.

Le indagini

Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Firenze, che ha avviato fin da subito accertamenti a tappeto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltato la testimonianza del passante che ha dato l’allarme. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti e attendono i risultati degli accertamenti medico-legali e delle analisi tecniche sull’auto per confermare la ricostruzione della vittima.

