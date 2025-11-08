Gualtieri: Entro novembre il progetto definitivo del nuovo stadio della Roma. Sarà bellissimo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 “Entro novembre avremo il progetto definitivo: sarà uno degli stadi più belli del mondo. L’obiettivo è completare l’opera in tempo per gli Europei del 2032, quando Roma sarà tra le sedi del torneo continentale", così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul nuovo stadio della Roma durante la presentazione del quarto rapporto alla città. Fb Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev