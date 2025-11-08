Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
SPORTBolognaEmilia-RomagnaInfermieriMedio OrientePalestinaUcraina

L’Italia del pugilato torna sul tetto del mondo, Pamela Malvina vince il titolo iridato: «Dedicato a Palestina e Ucraina»

08 Novembre 2025 - 10:39 Alba Romano
embed
pamela malvina noutcho pugilato campionessa mondiale
pamela malvina noutcho pugilato campionessa mondiale
La pugile infermiera ha vinto il suo decimo incontro su dieci, guadagnandosi la cintura da campionessa mondiale. La gioia del sindaco di Bologna, Matteo Lepore: «Ora abbiamo un nuovo mito»

La boxe ha una nuova campionessa mondiale italiana. Dopo la vittoria ai punti contro l’argentina Karen Elizabeth Carabajal, Pamela Malvina Noutcho Sawa è la nuova detentrice della cintura IBO dei pesi leggeri. Una vittoria, la decima su dieci incontri, che l’infermiera di Bologna ha strappato con le unghie proprio nel palazzetto dietro casa, il PalaDozza, davanti a oltre 2mila persone. «Non riesco ancora a realizzare di aver vinto, ora ho paura di addormentarmi e di svegliarmi dovendo ancora combattere», ha commentato a caldo la 33enne. Che poi dal ring ha dedicato il suo trionfo «alle persone che non riescono a vivere con dignità».

Chi è Pamela Malvina: l’arrivo in Italia, l’ospedale e l’amore per il pugilato

Nata in Camerun, Pamela Malvina si è trasferita in Italia quando aveva 8 anni, raggiungendo il padre a Perugia. Ha ottenuto la cittadinanza italiana solo nel 2022, dopo essersi laureata in Scienze infermieristiche a Bologna e aver iniziato lì la propria attività lavorativa all’ospedale Maggiore. L’amore per la boxe è sbocciato durante un tirocinio in Cirenaica, dove Pamela Malvina lavorava in un centro di accoglienza per senza dimora. Da lì, tornata a Bologna, ha preso i guantoni alla Bolognina Boxe e non li ha più lasciati. Dieci incontri ufficiali dopo, è sul tetto del mondo. 

Le parole in conferenza stampa e i festeggiamenti di Lepore

«Dedico questa vittoria a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare a chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all’Ucraina e a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta», ha detto la pugile in conferenza stampa. «È stato un match duro, contro un’avversaria di grandissimo spessore. Come mi sento a essere sul tetto del mondo? Ho paura di svegliarmi domani mattina e rendermi conto di essermi sognata tutto». Parole al miele per la nuova stella del ring italiano le ha avute anche il sindaco bolognese Matteo Lepore, che ha seguito l’incontro dalla prima fila: «Siamo orgogliosi di te. Bologna ha una nuova campionessa e ha trovato un nuovo mito».

Articoli di SPORT più letti
1.

X di fine carriera, Elia Viviani risponde a Vannacci: «Ma quale Decima Mas, non conosci il ciclismo». E l’azzurro ora valuta le vie legali

2.

Sinner arriva a Torino sul suo bolide da 250mila euro: l’amore per i motori e i parcheggi nel Principato di Monaco: «Meno male ne ho solo due» – Il video

3.

L’accusa degli Schützen: «Jannik Sinner è troppo italiano»

4.

Atp Finals, sorteggiato il gruppo di Jannik Sinner. Le incognite su Djokovic e Musetti a Torino: cosa può succedere

5.

Sinner e la maledizione delle finali (perse) con mamma Siglinde in tribuna: «Dopo Roma e Parigi, per lei Wimbledon era l’ultima chance» – Il video

leggi anche
pezzotto multe
SPORT

Gli utenti del «pezzotto» ora rischiano grosso: dopo DAZN, anche la Serie A chiederà un risarcimento

Di Ugo Milano
atp finals torino quando gioca sinner
SPORT

Atp Finals di Torino, selfie di Sinner e Alcaraz in allenamento: quando gioca l’italiano e dove vedere le partite del torneo

Di Alba Romano
jannik sinner zvere atp parigi risultato
SPORT

L’accusa degli Schützen: «Jannik Sinner è troppo italiano»

Di Alba Romano
jannik sinner atp finals video
SPORT

Sinner arriva a Torino sul suo bolide da 250mila euro: l’amore per i motori e i parcheggi nel Principato di Monaco: «Meno male ne ho solo due» – Il video

Di Alba Romano