L’Italia del pugilato torna sul tetto del mondo, Pamela Malvina vince il titolo iridato: «Dedicato a Palestina e Ucraina»

La pugile infermiera ha vinto il suo decimo incontro su dieci, guadagnandosi la cintura da campionessa mondiale. La gioia del sindaco di Bologna, Matteo Lepore: «Ora abbiamo un nuovo mito»

La boxe ha una nuova campionessa mondiale italiana. Dopo la vittoria ai punti contro l’argentina Karen Elizabeth Carabajal, Pamela Malvina Noutcho Sawa è la nuova detentrice della cintura IBO dei pesi leggeri. Una vittoria, la decima su dieci incontri, che l’infermiera di Bologna ha strappato con le unghie proprio nel palazzetto dietro casa, il PalaDozza, davanti a oltre 2mila persone. «Non riesco ancora a realizzare di aver vinto, ora ho paura di addormentarmi e di svegliarmi dovendo ancora combattere», ha commentato a caldo la 33enne. Che poi dal ring ha dedicato il suo trionfo «alle persone che non riescono a vivere con dignità».

Chi è Pamela Malvina: l’arrivo in Italia, l’ospedale e l’amore per il pugilato

Nata in Camerun, Pamela Malvina si è trasferita in Italia quando aveva 8 anni, raggiungendo il padre a Perugia. Ha ottenuto la cittadinanza italiana solo nel 2022, dopo essersi laureata in Scienze infermieristiche a Bologna e aver iniziato lì la propria attività lavorativa all’ospedale Maggiore. L’amore per la boxe è sbocciato durante un tirocinio in Cirenaica, dove Pamela Malvina lavorava in un centro di accoglienza per senza dimora. Da lì, tornata a Bologna, ha preso i guantoni alla Bolognina Boxe e non li ha più lasciati. Dieci incontri ufficiali dopo, è sul tetto del mondo.

Le parole in conferenza stampa e i festeggiamenti di Lepore

«Dedico questa vittoria a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare a chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all’Ucraina e a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta», ha detto la pugile in conferenza stampa. «È stato un match duro, contro un’avversaria di grandissimo spessore. Come mi sento a essere sul tetto del mondo? Ho paura di svegliarmi domani mattina e rendermi conto di essermi sognata tutto». Parole al miele per la nuova stella del ring italiano le ha avute anche il sindaco bolognese Matteo Lepore, che ha seguito l’incontro dalla prima fila: «Siamo orgogliosi di te. Bologna ha una nuova campionessa e ha trovato un nuovo mito».