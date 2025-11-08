Veneto, Luca Zaia e la campagna elettorale social con il leoncino creato dall’AI – Il video

«Questo è un nuovo modo di fare comunicazione, è una mia idea che ho portato avanti, un altro modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo», ha dichiarato il governatore uscente

È partita oggi la campagna elettorale del governatore uscente della regione veneta Luca Zaia, che per sponsorizzare il suo sostegno e la sua corsa (come capolista in tutte le province) al candidato presidente Alberto Stefani ha pensato a un singolare spot per lo slogan “Dopo Zaia scrivi Zaia”. A guidare il racconto sarà Leoncino, mascotte creata con l’intelligenza artificiale, che accompagnerà Zaia in sette puntate, una per ogni provincia del Veneto. La prima, uscita oggi, è su Venezia.

«Una mia idea»

«È un viaggio fatto di emozioni, bellezza, identità – ha dichiarato Zaia all’AdnKronos – Questa storia non finisce qui, c’è ancora tanto da fare, da difendere, da costruire insieme, passo dopo passo, provincia dopo provincia». Zaia spiega che «questo è un nuovo modo di fare comunicazione, è una mia idea che ho portato avanti, un altro modo di gettare il cuore oltre l’ostacolo».



