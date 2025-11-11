Meloni a Bari cita l'Uomo Ragno: Da grande potere corrispondono grandi responsabilità – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 11 novembre 2025 "A sinistra cosa dicono? “Votate no al referendum per mandare a casa la Meloni”. Ma, signori, mettetevi l'anima in pace: la Meloni, insieme al governo, arriverà alla fine della legislatura e poi chiederà agli italiani di essere giudicata sul totale del proprio lavoro", lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni, al comizio del centrodestra a Bari a sostegno del candidato alla Presidenza della Puglia Luigi Lobuono, in vista delle Regionali. Pi cita l'uomo ragno: "Da grande potere corrispondono grandi responsabilità". FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev