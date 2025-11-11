Meloni: Intellettuali da salotto pensano al mio make up, quanto sono superficiali – Il video

Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
11 Novembre 2025
(Agenzia Vista) Bari, 11 novembre 2025 "C'è un intellettuale da salotto che in tv ha detto che io vinco perché chi si occupa del mio make up è bravissimo. Al netto del fatto che mi trucco da sola e neanche tanto bene, questa è la millantata superiorità intellettuale della sinistra. Pensano al make up e alla superficialità", così Giorgia Meloni al comizio a Bari a sostegno del candidato alle regionali pugliesi Lobuono. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

