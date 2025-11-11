Meloni: Intellettuali da salotto pensano al mio make up, quanto sono superficiali – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 11 novembre 2025 "C'è un intellettuale da salotto che in tv ha detto che io vinco perché chi si occupa del mio make up è bravissimo. Al netto del fatto che mi trucco da sola e neanche tanto bene, questa è la millantata superiorità intellettuale della sinistra. Pensano al make up e alla superficialità", così Giorgia Meloni al comizio a Bari a sostegno del candidato alle regionali pugliesi Lobuono. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev