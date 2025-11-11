Naomi Seibt, l’anti-Greta tedesca che chiede asilo agli Usa: «Gli antifa mi minacciano di morte»

La più importante influencer tedesca e la saldatura tra Afd e Maga. Per combattere l'Europa. Dove «manca la libertà di parola»

Naomi Seibt, 25 anni, è la più importante influencer dell’estrema destra tedesca. Ma chiede asilo negli Stati Uniti. Perché nel suo paese «non si sente sicura». E spera che l’asilo le venga concesso con il sostegno dell’amministrazione Trump. Seibt è vicina ad Afd. E frequenta gli ambienti Maga. Ma sostiene «che i servizi segreti tedeschi la spiano», «che la sua vita è a rischio» perché riceve «minacce di morte» dagli antifascisti. Mentre, spiega oggi il Corriere della Sera, l’articolo 108 della legge Usa sull’immigrazione contiene al paragrafo 6 l’espressione «frivolous applications», che la dovrebbe scoraggiare.

Naomi Seibt e la richesta di asilo agli Usa

Di Seibt ha parlato nei giorni scorsi il Washington Post. Mentre lei ha chiesto la cittadinanza in un’intervista a Fox News. È stata lei, l’autunno scorso, a mettere in contatto Elon Musk e Alice Weidel, per quell’intervista su X dove l’uomo più ricco del mondo ha dato l’appoggio elettorale ad Alternative für Deutschland: «Solo l’AfD può salvare la Germania». E si è definita una Muskflüsterin, la suggeritrice del padrone di Tesla. Ha 459 mila follower su X e 112 mila iscritti al suo canale su Youtube. Il suo primo intervento risale a quando aveva 19 anni: era a un convegno di negazionisti del clima. Prese in giro Greta Thunberg e lo terminò con un “How dare you?”.

L’anti-Greta

Per questo sui giornali si è guadagnata il nomignolo di anti-Greta tedesca. È anche una studentessa modello: si è diplomata a 16 anni con il massimo dei voti. Secondo gli insegnanti ha «capacità di apprendimento e di pensiero particolarmente elevate». Il padre non lo ha conosciuto. La madre è un avvocato dell’AfD. A Madrid è stata intervistata nel 2020 da Breitbart di Steve Bannon ed è entrata in contatto con l’universo Maga. Si definisce «un’anarco-capitalista», come Javier Milei. E dice: «Vorrei una Germania senza Stato e senza leggi».

L’estrema destra Usa

Seibt è vicina alla deputata repubblicana della Florida Anna Paulina Luna. Che ha anche incontrato due deputati dell’AfD. I capo dei social media del Maga, Alex Bruesewitz, ha tenuto una lezione davanti al gruppo parlamentare AfD a Berlino. Ora Naomi potrebbe diventare la testimonial Maga della «mancanza di libertà di parola» in Europa.