Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ESTERIInchiesteIslamPakistanSuicidiTerrorismoVideo

Pakistan, attentato suicida a Islamabad: 12 morti e 21 feriti – Il video

11 Novembre 2025 - 10:56 Ugo Milano
embed
Un'auto è andata in fiamme e il tribunale vicino è stato evacuato. All’origine dell’attacco ci sarebbero gruppi terroristici

Attentato suicida a Islamabad, capitale del Pakistan. L’esplosione ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 21 davanti a un tribunale distrettuale della citàà. Secondo quanto riportato dalla polizia e dai media locali, l’attentato è avvenuto in un’auto parcheggiata nei pressi dell’edificio giudiziario, costringendo all’evacuazione immediata del tribunale. Le squadre di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasportato feriti e vittime negli ospedali più vicini, mentre le autorità hanno avviato rilievi sul luogo dell’attentato.

Le ipotesi

Tra gli elementi raccolti dai soccorritori, la testa del presunto attentatore suicida è stata rinvenuta sul posto. Secondo alcune fonti, all’origine dell’attacco ci sarebbero gruppi terroristici con collegamenti internazionali, tra cui miliziani sostenuti dall’India e rappresentanti dei talebani afghani, in particolare Fitna al-Khawarij. Il commissario capo di Islamabad, il vice ispettore generale e la squadra forense si sono recati immediatamente sul luogo per coordinare le operazioni investigative e raccogliere prove sull’accaduto. Le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’attentato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La proposta di Prodi: «Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox»

2.

Gli Usa verso la fine dello shutdown. Otto Dem votano con Trump: «Traditori»

3.

Nicolas Sarkozy torna a casa: per l’ex presidente francese disposta la libertà vigilata

4.

Usa, nessun passo indietro sui matrimoni gay: la Corte Suprema respinge la richiesta di annullare la storica sentenza del 2015

5.

Russia, arrestata musicista 18enne: diventata virale in rete per brani vietati dal Cremlino

leggi anche
delhi-esplosione-forte-rosso
ESTERI

L’ombra del terrorismo sull’India: 13 morti nell’esplosione di un’auto a Delhi – Il video

Di Ugo Milano
ESTERI

Paul, fuggito dalle torture di Boko Haram in Nigeria per finire in carcere nell’America di Donald Trump

Di Serena Danna
hamas vienna deposito armi
ESTERI

Scoperto un covo terroristico di Hamas a Vienna, sequestrate pistole e caricatori: «Pianificavano attacchi contro istituzioni ebraiche in Europa»

Di Alba Romano
Papa Leone XIV Abu Mazen
ESTERI

Papa Leone riceve Abu Mazen: «Basta guerra, servono due Stati». Anp e Hamas negoziano il futuro di Gaza: «C’è l’accordo sul governo»

Di Alba Romano