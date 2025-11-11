Pakistan, attentato suicida a Islamabad: 12 morti e 21 feriti – Il video

Un'auto è andata in fiamme e il tribunale vicino è stato evacuato. All’origine dell’attacco ci sarebbero gruppi terroristici

Attentato suicida a Islamabad, capitale del Pakistan. L’esplosione ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 21 davanti a un tribunale distrettuale della citàà. Secondo quanto riportato dalla polizia e dai media locali, l’attentato è avvenuto in un’auto parcheggiata nei pressi dell’edificio giudiziario, costringendo all’evacuazione immediata del tribunale. Le squadre di soccorso e le forze dell’ordine hanno trasportato feriti e vittime negli ospedali più vicini, mentre le autorità hanno avviato rilievi sul luogo dell’attentato.

Le ipotesi

Tra gli elementi raccolti dai soccorritori, la testa del presunto attentatore suicida è stata rinvenuta sul posto. Secondo alcune fonti, all’origine dell’attacco ci sarebbero gruppi terroristici con collegamenti internazionali, tra cui miliziani sostenuti dall’India e rappresentanti dei talebani afghani, in particolare Fitna al-Khawarij. Il commissario capo di Islamabad, il vice ispettore generale e la squadra forense si sono recati immediatamente sul luogo per coordinare le operazioni investigative e raccogliere prove sull’accaduto. Le autorità locali hanno annunciato l’apertura di un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’attentato.