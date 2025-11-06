Papa Leone riceve Abu Mazen: «Basta guerra, servono due Stati». Anp e Hamas negoziano il futuro di Gaza: «C’è l’accordo sul governo»

Il leader palestinese incontra per la prima volta il nuovo Pontefice. Domani vedrà Giorgia Meloni

Il presidente palestinese Abu Mazen ha incontrato questa mattina in Vaticano Papa Leone XIV. Si tratta del primo incontro tra i due. Durante il colloquio col Pontefice, riferisce la Santa Sede, «è stata constatata l’urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati». Il Vaticano sottolinea come l’incontro coincida con il decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, risalente al 2015. Ieri il leader dell’Anp si era recato in visita alla basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, mentre domani sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni. Sul tavolo, formalità a parte, ci sono i nodi da sciogliere per dare corso alla delicatissima seconda fase del piano di tregua spinto nelle scorse settimane dagli Usa di Donald Trump con Egitto e Qatar. Hamas e le altre milizie palestinesi dovrebbero consegnare le armi – cosa che esitano a fare – e rinunciare dopo 18 anni (e due di guerra “totale” contro Israele) al potere a Gaza.

Il governo di Gaza che verrà

A prendere le redini del governo della Striscia, per lo meno in via temporanea, dovrebbe essere secondo il piano Trump un comitato tecnocratico formato da «personalità indipendenti palestinesi». Su cosa ciò debba significare esattamente si concentrano in questi giorni le trattative internazionali e le interlocuzioni tra le fazioni palestinesi. Compresa l’Anp oggi guidata dall’anziano Abu Mazen, che nel quadro degli accordi dovrebbe sottoporsi a un rilevante processo di riforme che includa anche una transizione interna di potere. Gli Usa promettono in tal caso di includere l’Anp nel futuro governo della Striscia, Israele però si oppone. Ieri uno dei principali leader di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha detto che a seguito dei colloqui con l’Anp sarebbe stato raggiunto un accordo riguardo alla composizione del comitato tecnico chiamato a governare Gaza nella prossima fase, aggiungendo che questo potrebbe essere presieduto da un ministro dell’Anp. Dal governo di Abu Mazen non sono arrivati per ora commenti in proposito.

