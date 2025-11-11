Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
POLITICANucleareONUSergio MattarellaVienna

Mattarella a Vienna: «Irresponsabile indebolire l’Onu. E le allusioni all’uso di armi nucleari sono inaccettabili»

11 Novembre 2025 - 13:28 Ugo Milano
embed
L'intervento del presidente alle celebrazioni per il 25° anniversario della Convenzione dell'Onu

«L’Onu resta un insostituibile strumento di pace e di stabilità, che sarebbe irresponsabile indebolire». Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alle Nazioni unite a Vienna. Il capo dello Stato ha preso parte, insieme al presidente austriaco Alexander Van der Bellen, alle celebrazioni per il 25° anniversario della Convenzione dell’Onu contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel dicembre 2000 e oggi ratificata da 190 Paesi. Nel suo intervento, Mattarella ha ricordato a più riprese il ruolo cruciale dell’Onu nella storia recente: «È stato protagonista di progressi decisivi, dalla decolonizzazione al sostegno allo sviluppo sociale ed economico di miliardi di persone, dagli interventi per il mantenimento della pace alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali», ha dichiarato. E oggi, ha aggiunto, «continua a essere la cornice di riferimento fondamentale per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali: la promozione di una agenda condivisa per la preservazione del nostro pianeta, le sfide poste dall’intelligenza artificiale e la tutela della salute globale, solo per citarne alcune».

«Inaccettabili allusioni al nuclere»

Il Capo dello Stato ci ha tenuto a sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale: «L’Onu può garantire la pace mondiale solo se gli Stati membri le consentono di farlo. E resta, pur con tali limiti, uno straordinario, insostituibile strumento di pace e di stabilità, che sarebbe irresponsabile indebolire». Mattarella ha richiamato anche l’urgenza di «rafforzare» i sistemi di disarmo e di non proliferazione nucleare, criticando «le inaccettabili allusioni all’uso di armi di distruzione di massa». E, sul tema della criminalità organizzata, ha dichiarato: «Oggi qui a Vienna, rinnoviamo solennemente il nostro impegno contro la criminalità organizzata. Si tratta di una comune responsabilità morale che appartiene e deve unire la comunità internazionale nel suo insieme».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Caso Report, anche FdI molla il Garante della Privacy: «Sciogliamolo». Ranucci in tv: «Si dimettano»

2.

Epic fail di Daniela Santanchè: condivide un articolo inglese pensando faccia i complimenti all’Italia, ma è l’esatto opposto. Poi cancella il post

3.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

4.

Referendum riforma giustizia, il sondaggio: sì avanti di dieci punti

5.

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

leggi anche
meloni-mattarella-lettera-papa
POLITICA

Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

Di Fosca Bincher
scala-artista-russo-applaudito-ambasciata
CULTURA & SPETTACOLO

L’Ambasciata russa in Italia difende il baritono vicino a Putin e contrattacca: «Nel 2022 fu applaudito alla Scala da Mattarella e La Russa»

Di Alba Romano
abu mazen mattarella
POLITICA

Abu Mazen incontra Mattarella: «Vogliamo vivere accanto a Israele, ora riconosca il nostro Stato». Poi va da Meloni a Palazzo Chigi – Il video

Di Ugo Milano