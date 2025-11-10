Sergio Mattarella ha prestato a Giorgia Meloni alcune opere d’arte. Il Quirinale: «Assicuratele». Palazzo Chigi ci mette un anno a farlo

Il prestito è stato concesso il 17 ottobre 2024, con la richiesta di garantire la copertura assicurativa contro eventuali danni. Ma la firma è avvenuta solo il 15 ottobre scorso

Giorgia Meloni fra gli arredi e le suppellettili di Palazzo Chigi conserva gelosamente anche alcune opere di arte che erano state gentilmente prestate dal Quirinale: alcune stampe, statue e quadri che appartengono in realtà al palazzo dove abita ormai da molti anni Sergio Mattarella. Evidentemente piacciono alla premier, perché il segretariato generale della presidenza del Consiglio più o meno un anno fa ha chiesto al segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, di potere tenere ancora un po’ quelle opere, prorogando il contratto per il prestito.

La lettera del 17 ottobre 2024 del Quirinale: ve le prestiamo, ma assicuratele

Dal Quirinale il 17 ottobre dell’anno scorso è arrivato l’atteso assenso. Con una piccola preoccupazione: le opere prestate non hanno un valore enorme, secondo le singole schede allegate al contratto di prestito la valutazione complessiva è di 34mila euro, e per non rischiare eventuali danneggiamenti dal Quirinale è stata evidenziata in quella stessa lettera «la necessità di provvedere alla stipula di una specifica polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alle suddette opere».

Un anno per accontentare il Colle, poi il contratto firmato con i Lloyd’s

Possibile che la richiesta non sia stata presa benissimo nel palazzo del governo dove qualcuno ha borbottato: «Non si fidano di noi?». Però Palazzo Chigi si è rivolto alla Consip, la società pubblica per i bandi di Stato, scoprendo che non c’era nessun assicuratore specializzato già a contratto. È così iniziata una trattativa diretta con assicuratori di opere d’arte. Che non è stata però rapidissima, perché la direttiva di procedere alla stipula è stata firmata solo il 30 settembre scorso, a undici mesi dalla richiesta ufficiale del Colle. E solo il 3 ottobre 2025 per posta elettronica è arrivato il preventivo della Mag spa «ove vengono altresì dettagliate le specifiche per finalizzare l’affidamento direttamente con il fornitore del servizio assicurativo – Lloyd’s Insurance – previa compilazione e inoltro della documentazione precontrattuale alla stessa Mag S.p.a., in qualità di coverholder». E solo il 15 ottobre scorso è stata stipulata l’assicurazione agognata dal Quirinale al costo annuale di 500 euro, «Iva esente».