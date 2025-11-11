Questo video non mostra una reale lezione di preghiera musulmana nel Regno Unito

A diffondere la clip è stata una pagina Facebook che condivide contenuti generati con l'AI

Circola un video che mostrerebbe una classe di bambini nel Regno Unito che pregano inginocchiati davanti a una maestra con il velo, descritta come “islamica”. Il filmato, secondo la narrazione proposta sui social, proverebbe un presunto “addestramento religioso” imposto nelle scuole britanniche. In realtà, la scena contiene diversi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.

Nel post leggiamo:

Regno Unito, anno 2025. Bambini dell’asilo vengono addestrati dalla maestra islamica e pregare Allah. Non succede solo lì, ma anche in Italia, dove nell’aprile di quest’anno i bimbi di un asilo cattolico del Trevigiano sono stati portati in gita in una moschea abusiva e costretti ad inginocchiarsi per pregare alla maniera islamica. Questo non è multiculturalismo, ma islamizzazione forzata della nostra società.