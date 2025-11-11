Questo video non mostra una reale lezione di preghiera musulmana nel Regno Unito
Circola un video che mostrerebbe una classe di bambini nel Regno Unito che pregano inginocchiati davanti a una maestra con il velo, descritta come “islamica”. Il filmato, secondo la narrazione proposta sui social, proverebbe un presunto “addestramento religioso” imposto nelle scuole britanniche. In realtà, la scena contiene diversi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- Il video viene indicato come ripreso nel Regno Unito, senza alcun riferimento al luogo esatto.
- Le scritte sopra la lavagna sono delle imitazioni di quella araba, prive di significato.
- Il volto della donna è deformato dall’Intelligenza Artificiale.
- Improvvisamente, la donna si siede su uno sgabello che prima non era presente.
- Il video è stato diffuso da una pagina Facebook che condivide contenuti generati tramite l’Intelligenza Artificiale.
Analisi
Nel post leggiamo:
Regno Unito, anno 2025. Bambini dell’asilo vengono addestrati dalla maestra islamica e pregare Allah. Non succede solo lì, ma anche in Italia, dove nell’aprile di quest’anno i bimbi di un asilo cattolico del Trevigiano sono stati portati in gita in una moschea abusiva e costretti ad inginocchiarsi per pregare alla maniera islamica. Questo non è multiculturalismo, ma islamizzazione forzata della nostra società.
Gli errori dell’AI generativa
Le scritte presenti sopra la lavagna dovrebbero essere in arabo, senza esserlo realmente. Sono soltanto imitazioni della scrittura araba prive di significato, come evidenziato dal media arabo Misbar.
Due errori riguardano la figura della donna musulmana. Il primo riguarda il volto, del tutto deformato al contrario dei restanti elementi presenti nella scena. Il secondo riguarda il momento in cui si siede improvvisamente in uno sgabello che prima non era presente nella scena.
Un ulteriore elemento riscontrato riguarda le trecce di una delle bambine, le quali rimangono estremamente rigide e non scendono una volta inchinata in avanti.
Chi ha condiviso il video (e che genera diversi contenuti AI)
Il video è stato pubblicato per la prima volta dalla pagina Facebook “British Scope – UK” il 6 novembre 2025, data indicata anche in alto a sinistra nel video.
La pagina riporta contenuti video generati tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, in particolare finte interviste dove i presunti reporter tengono in mano dei microfoni con la scritta “MIC” (microfono in inglese).
Altri video riportano presunti barconi con a bordo dei migranti, i quali navigano nella sabbia di una spiaggia “frenati” con i piedi da un soccorritore.
Conclusioni
Il video che mostrerebbe bambini costretti a pregare in una scuola islamica è una creazione dell’Intelligenza Artificiale
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.