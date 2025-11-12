Rovescia una pentola di acqua bollente, bimbo di 17 mesi ustionato sul 60% del corpo : è gravissimo in ospedale a Genova

Sarebbe avvenuto poco dopo mezzogiorno in provincia di Savona. Dopo averlo soccorso nell’appartamento, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Gaslini

Un incidente domestico, la cui dinamica rimane ancora da chiarire, ha lasciato gravemente ustionato un bimbo di 17 mesi. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno nel centro storico di Villanova, in provincia di Savona. Il piccolo è prima stato soccorso sul posto poi, dopo una rapida decisione da parte dell’equipe medica del 118, è stato disposto il suo trasferimento in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

I soccorsi e le ustioni su più della metà del corpo

Dopo la chiamata al 118, sotto l’appartamento si sono precipitati una automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e un elicottero. Proprio grazie al velivolo i soccorsi sono riusciti a trasferire immediatamente il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale genovese, dove si trova in prognosi riservata. Secondo alle uniche informazioni al momento trasparite, il piccolo avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo. La causa sarebbe da attribuire a una pentola di acqua bollente.