Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ESTERIDonald TrumpPentagonoUSA

La spesa folle di Trump per cambiare il nome al Pentagono: trasformarlo in dipartimento della Guerra costerà oltre 2 miliardi di dollari

12 Novembre 2025 - 23:30 Ugo Milano
embed
pentagono dipartimento guerra trump
pentagono dipartimento guerra trump
Il cambio di nome ufficiale deve ancora essere ratificato dal Congresso. Nel caso in cui venisse approvato, l’intervento di modifica sarebbe colossale e a ogni livello, dal sito web alla segnaletica stradale

Trasformare il dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra costerà a Donald Trump due miliardi di dollari. Una cifra esorbitante, soprattutto se si tiene conto che dal suo insediamento come 47esimo presidente americano il tycoon ha fatto dell’abbattimento sistematico delle spese federali la sua battaglia quotidiana. Troppa burocrazia, troppi costi inutili per gestire le agenzie governative: molto meglio tagliare diverse migliaia di posti di lavoro – almeno due solo nei ranghi del Pentagono – per riformare all’osso il bilancio. E, evidentemente, usare i risparmi su altri progetti considerati più importanti e urgenti.

A cosa servono quei due miliardi: dalle intestazioni al sito web

Ma cosa coprono quei due miliardi, che devono ancora essere approvati dal Congresso trattandosi di una spesa amministrativa? Cambiare il nome di un dipartimento non è mai un’operazione immediata. Si tratta di intervenire su decine di migliaia di cartelli, targhe, intestazioni, distintivi, segnali stradali, materiale cerimoniale o di branding ma anche sul sito web, sui software criptati e sull’intera infrastruttura digitale. Un miliardo di dollari dovrebbe essere speso solo per la segnaletica e la carta intestata

Il Pentagono prende tempo, ma Hegseth ha già la sua nuova targa

Al momento il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, non si è sbilanciato su queste stime, fornite ad Nbc da sei ufficiali interni al nuovo dipartimento della Guerra: «Stiamo rendendo il nome permanente. Al momento non è stata ancora determinata una stima definitiva dei costi a causa dello shutdown democratico che ha messo in congedo molti dei nostri civili fondamentali». Al momento il titolo di dipartimento della Guerra compare come nome secondario, una sorta di sottotitolo, al nome ufficiale che è rimasto dipartimento della Difesa. Al Congresso, per ora, non è stato presentata alcuna documentazione in merito alla richiesta di cambio del nome. Nel frattempo, però, Trump ha dato il via libera al segretario Pete Hegseth e ai suoi più stretti collaboratori di cambiare le targhe dei loro uffici e nei corridoi. Spese minime rispetto a quelle che l’amministrazione dovrà affrontare se ricevesse il via libera da Camera e Senato.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La proposta di Prodi: «Gli Usa restituiscano l’oro degli italiani custodito a Fort Knox»

2.

Rapiti, fatti a pezzi e sepolti nel deserto: la tragica fine a Dubai di un truffatore di criptovalute e sua moglie

3.

La Russia accusa l’Ucraina: «Voleva dirottare un aereo su una base Nato e dare la colpa a Mosca»

4.

Furto al Louvre, svelata l’identità del misterioso uomo con il fedora: è un ragazzo di 15 anni

5.

Naomi Seibt, l’anti-Greta tedesca che chiede asilo agli Usa: «Gli antifa mi minacciano di morte»

leggi anche
Pete Hegseth
ESTERI

Le grandi testate americane dichiarano la guerra al numero uno del Pentagono Hegseth. «Non firmiamo le nuove regole sulla stampa»

Di Stefania Carboni
pete hegseth trucco botox
ESTERI

Il «nuovo» Pentagono di Trump e Hegseth, dal Botox cancella-rughe allo studio per il trucco: «Ossessione maniacale per il look»

Di Alba Romano
pete hegseth pentagono macchina verità
ESTERI

Hegseth e la crociata contro la fuga di notizie: macchine della verità a sorpresa per i funzionari del Pentagono a caccia delle “gole profonde”

Di Alba Romano
ESTERI

«Prepariamoci alla guerra, per vincerla», il capo del Pentagono ai generali. Trump: «Nucleare? Spero di non doverlo usare»

Di Ugo Milano