Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
SPORTCalcioCopenaghenDanimarcaInchiesteNorvegiaRevenge pornSocial media

Il sex gate della Norvegia: «Schjelderup ha condiviso un video intimo su Snapchat»

13 Novembre 2025 - 07:14 Alba Romano
embed
Andreas Schjelderup video itnimo
Andreas Schjelderup video itnimo
Ha riconosciuto la sua colpa. Rischia una condanna e l'espulsione dalla Danimarca

C’è un sex gate nella Norvegia che sta per qualificarsi ai Mondiali dopo 25 anni. Stasera a Oslo la nazionale ha la chance di battere l’Estonia e ottenere matematicamente la partecipazione alla kermesse. E alla vigilia il ct Stale Solbakken deve gestire un problema. Che si chiama Andreas Schjelderup. Il talento del Benfica ha ammesso di aver condiviso illegalmente sul social network Snapchat un video intimo di circa trenta secondi che la giustizia danese ha classificato come «contenuto sessuale con minori». Girato al tempo in cui giocava nel Nordsjaelland, squadra della città di Farum.

Il video intimo

L’udienza del suo processo è prevista per la prossima settimana a Copenaghen. Lui intanto ha riconosciuto la sua colpa. Definendo l’episodio un errore di gioventù. Solbakken lo ha convocato lo stesso, mentre José Mourinho nel suo Benfica lo fa giocare regolarmente. La federazione norvegese è d’accordo. Chi difende il giocatore sottolinea che al tempo dei fatti aveva appena 19 anni. Schjelderup rischia una condanna con pena sospesa e un provvedimento di espulsione dalla Danimarca.

Articoli di SPORT più letti
1.

Sinner e il doping, la profezia di Novak Djokovic: «Una nuvola nera che lo seguirà. Ho perso passione per il tennis, mi sento vuoto» – Il video

2.

Sinner, Musetti, Bolelli e Vavassori: orario, partite e possibili scenari di qualificazione degli italiani alle Atp Finals 2025

3.

Atp Finals, Sinner batte Auger-Aliassime. Lutto al torneo di Torino: due tifosi morti per malore

4.

Atp Finals, prima vittoria per Musetti a Torino: sconfitto De Minaur dopo quasi tre ore. Giovedì la sfida contro Alcaraz

5.

Sinner arriva a Torino sul suo bolide da 250mila euro: l’amore per i motori e i parcheggi nel Principato di Monaco: «Meno male ne ho solo due» – Il video

leggi anche
premio nobel per la pace 2025 donald trump
ESTERI

Il Premio Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump? «Vi spiego perché è impossibile»

Di Alessandro D’Amato
droni aeroporto copenaghen oslo avvistamento
ESTERI

I droni negli aeroporti di Copenaghen e Oslo, la premier danese «Non escludo coinvolgimento della Russia». Dal Cremlino: «Accuse infondate»

Di Alessandro D’Amato
erlin haaland norvegia gaza israele palestina medici senza frontiere
SPORT

Gli incassi della partita contro Israele devoluti a Medici senza frontiere: il piano della Norvegia per sostenere il popolo palestinese

Di Alba Romano