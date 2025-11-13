Il sex gate della Norvegia: «Schjelderup ha condiviso un video intimo su Snapchat»

Ha riconosciuto la sua colpa. Rischia una condanna e l'espulsione dalla Danimarca

C’è un sex gate nella Norvegia che sta per qualificarsi ai Mondiali dopo 25 anni. Stasera a Oslo la nazionale ha la chance di battere l’Estonia e ottenere matematicamente la partecipazione alla kermesse. E alla vigilia il ct Stale Solbakken deve gestire un problema. Che si chiama Andreas Schjelderup. Il talento del Benfica ha ammesso di aver condiviso illegalmente sul social network Snapchat un video intimo di circa trenta secondi che la giustizia danese ha classificato come «contenuto sessuale con minori». Girato al tempo in cui giocava nel Nordsjaelland, squadra della città di Farum.

Il video intimo

L’udienza del suo processo è prevista per la prossima settimana a Copenaghen. Lui intanto ha riconosciuto la sua colpa. Definendo l’episodio un errore di gioventù. Solbakken lo ha convocato lo stesso, mentre José Mourinho nel suo Benfica lo fa giocare regolarmente. La federazione norvegese è d’accordo. Chi difende il giocatore sottolinea che al tempo dei fatti aveva appena 19 anni. Schjelderup rischia una condanna con pena sospesa e un provvedimento di espulsione dalla Danimarca.