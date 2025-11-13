Ariana Grande aggredita durante la première di “Wicked” a Singapore. Cynthia Erivo salta per proteggerla. Panico sul red carpet – Il video

La collega interviene per difendere l'attrice, assalita da quello che sembrava un fan troppo entusiasta. L'uomo è stato identificato come Pyjama Man, ed è solito a queste azioni disturbanti sui vip

L’attrice Ariana Grande è stata aggredita da un fan alla première a Singapore del suo film Wicked: For Good, giovedì 13 novembre. Un uomo si è precipitato sul red carpet, afferrando Grande per le spalle, e la co-protagonista del film, Cynthia Erivo, è subito entrata in azione, spingendolo via. L’aggressore è stato successivamente identificato come Johnson Wen, noto come Pyjama Man, un influencer conosciuto per rovinare eventi vip e red carpet simili.