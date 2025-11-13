Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
CULTURA & SPETTACOLOCinemaSingaporeVideo

Ariana Grande aggredita durante la première di “Wicked” a Singapore. Cynthia Erivo salta per proteggerla. Panico sul red carpet – Il video

13 Novembre 2025 - 16:20 Alba Romano
embed
La collega interviene per difendere l'attrice, assalita da quello che sembrava un fan troppo entusiasta. L'uomo è stato identificato come Pyjama Man, ed è solito a queste azioni disturbanti sui vip

L’attrice Ariana Grande è stata aggredita da un fan alla première a Singapore del suo film Wicked: For Good, giovedì 13 novembre. Un uomo si è precipitato sul red carpet, afferrando Grande per le spalle, e la co-protagonista del film, Cynthia Erivo, è subito entrata in azione, spingendolo via. L’aggressore è stato successivamente identificato come Johnson Wen, noto come Pyjama Man, un influencer conosciuto per rovinare eventi vip e red carpet simili.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Con l’improvvisa scomparsa di Peppe Vessicchio si spegne anche il suo sogno di far crescere l’uva e le olive con la musica

2.

Mentre pendiamo dalle labbra di Damiano per una reunion, Thomas dei Maneskin esce con un disco rock e pieno di star: cosa fanno gli altri membri della band

3.

Fabio Fazio ricorda Vessicchio. La tosse, gli appuntamenti che saltano e quel messaggio: «Sei stato il mio primo pensiero, ti volevo avvisare»

4.

«Mia figlia Evelina voleva le attenzioni di un padre», Sgarbi torna in tv dopo la depressione: «L’amministratore di sostegno? Fuori logica»

5.

Rocco Casalino dirigerà il giornale web di Andrea Iervolino

leggi anche
fedez mr marra podcast pulp podcast
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez e Marra denunciano in procura: «Due finti poliziotti sono venuti a cercarci. Non ci facciamo intimidire»

Di Ugo Milano
laura-pausini-papa-leone-xiv-vaticano
CULTURA & SPETTACOLO

Papa Leone XIV riceve Laura Pausini in Vaticano: «Già da Sanremo ero un suo fan». La cantante: «Mi sento super benedetta» – Il video

Di Ugo Milano
rocco casalino giornale web andrea iervolino
CULTURA & SPETTACOLO

Rocco Casalino dirigerà il giornale web di Andrea Iervolino

Di Alba Romano