Papa Leone XIV riceve Laura Pausini in Vaticano: «Già da Sanremo ero un suo fan». La cantante: «Mi sento super benedetta» – Il video

L'artista ha voluto donare al Pontefice una sua interpretazione di "Fratello Sole Sorella Luna", brano ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, in segno di gratitudine

«Oggi ho vissuto una giornata surreale e straordinaria». Con queste parole Laura Pausini ha raccontato sui social l’emozione per l’incontro di questa mattina in Vaticano con papa Leone XIV, che si è detto «suo fan» sin dal primo Sanremo, quello del 1993 dove lei vinse nella categoria “Nuove proposte”. Nel corso dell’udienza privata, il Pontefice ha ricevuto il “Global Icon Award” di Billboard Women in Music, riconoscimento simbolico che sottolinea l’importanza di dare voce alle donne nel mondo della musica e il valore dell’arte come linguaggio universale di pace e solidarietà.

La cerimonia, avvenuta prima dell’udienza generale, si è svolta in un clima di grande cordialità. Emozionata, la cantante ha scherzato con il Pontefice dicendo: «Non so, in questa situazione a me sembra di essere super benedetta», suscitando un sorriso anche da parte del Papa, che ha poi indicato il suo segretario personale, don Edgard Iván Rimaycuna Inga, come «il suo sostenitore più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina».

Il regalo a Papa Leone XIV

Alla presenza del manager Tommaso Perna e della condirettrice di Billboard Italia Silvia Danielli, la cantante ha voluto donare a Leone XIV una sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna (1972, Claudio Baglioni), brano ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, in segno di gratitudine.