Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
CULTURA & SPETTACOLOBolognaEmilia-RomagnaLaura PausiniMusica

Laura Pausini e l’ultimo saluto allo zio Ettore, travolto e ucciso: «Tu lo sai e io lo so, ti voglio bene». Il messaggio dopo l’attacco della cugina

09 Novembre 2025 - 15:57 Filippo di Chio
embed
laura pausini zio ettore morto incidente ultimo saluto
laura pausini zio ettore morto incidente ultimo saluto
Sabrina Pausini aveva chiesto alla cantante e al suo ramo della famiglia di non presentarsi ai funerali. In un post Facebook di anni fa, l’affetto di Laura per il parente

Nella chiesa per i funerali dello zio Laura Pausini non c’era, rispettando la volontà della cugina che con un duro attacco aveva chiesto a quella «parte di parentado» di non partecipare. La cantante, dopo giorni di silenzio a seguito dell’incidente stradale in cui Ettore Pausini è stato travolto e ucciso alle porte di Bologna, ha però deciso di dedicargli una storia Instagram. Una sua foto, sbiadita e sfocata, con poche semplici parole: «Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Ti voglio bene». 

Lo sfogo della cugina e il funerale

«La parentela è solo sulla carta, a loro non è mai fregato nulla di me e di mio padre», aveva scritto sui social Sabrina Pausini, figlia di Ettore, per poi cancellare il suo sfogo. «Io non li voglio al funerale, non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre». Alle esequie si sono comunque recati il padre di Laura, Fabrizio Pausini, e Silvia, sorella della cantante. «Siamo qui per dimostrare il nostro affetto», hanno detto. 

L’ultimo post di Laura per lo zio: «È un vero campione»

Nonostante la distanza tra i rami della famiglia percepita da Sabrina Pausini, negli scorsi anni Laura aveva sostenuto lo zio nella sua lotta contro il cancro. Dopo che Ettore Pausini era riuscito a sconfiggere un tumore, diventando volontario dell’associazione Onconauti, la cantante aveva pubblicato una foto dello zio sorridente. E gli aveva dedicato parole piene di affetto: «Mio zio Ettore è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Il Grande Fratello non va in onda: gli ascolti arrancano, così salta la puntata. La strategia di Mediaset se i numeri non migliorano

2.

Addio al maestro Beppe Vessicchio. Morto a Roma a 69 anni

3.

Tommaso Cerno e la violenza sessuale subita da un prete: «Però mi piacque, quindi non so cosa pensare»

4.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales verso l’accordo per la separazione: dalla gestione delle figlie al risarcimento per i danni d’immagine. Cosa prevede

5.

Vessicchio, il dolore di Luciana Littizzetto: «Non ci voglio credere. Tesoro musica bella». Con lei lo storico taglio della barba a Sanremo

leggi anche
laura pausini ettore travolto ucciso bologna funerali
ATTUALITÀ

Ettore Pausini travolto e ucciso, lo sfogo della figlia: «Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali»

Di Alba Romano
ettore-pausini-incidente-bici-bologna
ATTUALITÀ

Zio di Laura Pausini travolto e ucciso in bici, il pirata della strada si costituisce: è un 29enne

Di Ugo Milano
morto ettore pausini laura pausini
ATTUALITÀ

Bologna, travolto e ucciso in bici lo zio di Laura Pausini. Caccia all’auto pirata

Di Ugo Milano