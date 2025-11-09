Laura Pausini e l’ultimo saluto allo zio Ettore, travolto e ucciso: «Tu lo sai e io lo so, ti voglio bene». Il messaggio dopo l’attacco della cugina

Sabrina Pausini aveva chiesto alla cantante e al suo ramo della famiglia di non presentarsi ai funerali. In un post Facebook di anni fa, l’affetto di Laura per il parente

Nella chiesa per i funerali dello zio Laura Pausini non c’era, rispettando la volontà della cugina che con un duro attacco aveva chiesto a quella «parte di parentado» di non partecipare. La cantante, dopo giorni di silenzio a seguito dell’incidente stradale in cui Ettore Pausini è stato travolto e ucciso alle porte di Bologna, ha però deciso di dedicargli una storia Instagram. Una sua foto, sbiadita e sfocata, con poche semplici parole: «Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Ti voglio bene».

Lo sfogo della cugina e il funerale

«La parentela è solo sulla carta, a loro non è mai fregato nulla di me e di mio padre», aveva scritto sui social Sabrina Pausini, figlia di Ettore, per poi cancellare il suo sfogo. «Io non li voglio al funerale, non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre». Alle esequie si sono comunque recati il padre di Laura, Fabrizio Pausini, e Silvia, sorella della cantante. «Siamo qui per dimostrare il nostro affetto», hanno detto.

L’ultimo post di Laura per lo zio: «È un vero campione»

Nonostante la distanza tra i rami della famiglia percepita da Sabrina Pausini, negli scorsi anni Laura aveva sostenuto lo zio nella sua lotta contro il cancro. Dopo che Ettore Pausini era riuscito a sconfiggere un tumore, diventando volontario dell’associazione Onconauti, la cantante aveva pubblicato una foto dello zio sorridente. E gli aveva dedicato parole piene di affetto: «Mio zio Ettore è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito».