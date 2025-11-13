I pugni in faccia a Cicalone, poi un calcio volante lo stende. Le immagini del pestaggio: chi e come lo ha picchiato – Il video

Erano quattro le persone che hanno preso attivamente parte all’aggressione. Per terra anche alcune guardie giurate, che avevano tentato di calmare la situazione

Gli insulti e le spinte sono iniziati quando tra lo youtuber Cicalone e i suoi aggressori si trovavano un paio di addetti alla vigilanza della metro romana. Le loro divise non sono però bastate a frenare la furia: prima un pugno, poi un altro e un terzo. Per due volte un inserviente della sicurezza finisce schiena a terra, scaraventato sul pavimento. «Infami veri, mi hanno aggredito da dietro in 10», ha raccontato così l’attivista, al secolo Simone Ruzzi, il brutale pestaggio subito negli scorsi giorni. «Siete delle pippe», ha poi detto rivolgendosi ai suoi aggressori.

Chi sono gli aggressori: «Brutti ceffi»

A raccontare il pestaggio ad Adnkronos è Evelina, collaboratrice e videomaker di Cicalone che si trovava con lui al momento dei fatti. Le sue parole ricalcano pressoché alla perfezione le immagini registrate da un presente che stanno circolando in rete nelle ultime ore. Davanti allo youtuber si vedono quattro persone, per Evelina sono «sei o sette volti noti, rom o dell’est Europa, brutti ceffi e molto aggressivi». Questi, sempre secondo il racconto della donna, «i appostano in genere vicino alle macchinette per i biglietti – ha spiegato la videomaker – dove rubano bancomat ai turisti». Prima, stando alla videomaker, avevano minacciato sia loro che le guardie giurate presenti alla fermata Ottaviano ella metropolitana romana.

Gli insulti, i primi pugni e lo svenimento di Cicalone

«Prima si sono avvicinati in due, forse anche sotto l’effetto di stupefacenti, e ci hanno lanciato offese e accuse. Dopodiché, il più grosso dei due ha preso il cellulare e ha fatto una telefonata: neanche 5 secondi dopo i due si sono scagliati contro le guardie giurate, poi sempre quello più grosso ha sferrato un forte pugno alla nuca di Simone», ha ricordato Evelina. Dopo i primi colpi, che hanno raggiunto Cicalone in pieno viso, la situazione diventa confusa. Due membri della sicurezza finiscono sul pavimento, uno degli aggressori improvvisa un calcio volante che scaraventa per terra l’attivista. Dal video, esattamente come nelle parole di Evelina, lo youtuber appare «rigido e inerme, come fosse svenuto». Insomma, se non ha perso conoscenza poco ci manca. Quando è a terra – anche se nel video non si vede – avrebbe subito altri calci.