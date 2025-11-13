Lo youtuber Cicalone racconta l’aggressione subita a Roma: «Non mi avete fatto niente, domani esco di nuovo» – Il video

L'ex fighter mostra i segni del pestaggio, ma non arretra: «Nessuna paura, siete delle pippe»

Dimesso dall’ospedale dove è stato tenuto in osservazione, lo youtuber Simone Cicalone ha pubblicato un breve video per raccontare la brutale aggressione subita ieri a Roma, nei pressi della fermata metro Ottaviano, a pochi passi da San Pietro. «Ho diversi traumi, come potete vedere», ha spiegato Cicalone mostrando la faccia visibilmente contusa. Dal pestaggio che lo ha coinvolto lo youtuber ha spiegato di avere riportato «un edema diffuso all’interno di tutto l’occhio», oltre che colpi alla mascella, agli zigomi e dietro la nuca. «Ma la cosa importante è che sono qua, sto in piedi», osserva Cicalone, per poi denunciare che chi lo ha aggredito farebbe parte di una «associazione criminale che gestisce i furti, le truffe, la violenza e gestisce probabilmente anche le borseggiatrici all’interno della metropolitana». Tutte attività che Cicalone da tempo denuncia, postando sui social video dei delinquenti colti in flagrante.

Il racconto di Cicalone

Il gruppo, racconta lo youtuber, «mi ha attaccato in una maniera schifosa», con un sucker punch, un cazzotto a tradimento, il primo di una valanga di colpi che hanno travolto Cicalone e le persone che erano con lui, tra cui anche due guardie giurate. Nel video Cicalone si rivolge agli aggressori, sostenendo che non sono stati neanche capaci di fargli davvero male: «Siete delle pippe, perché mi avete dato dei cazzotti, mi avete buttato a terra, mi avete dato pure dei calci a terra. Non mi avete rotto il naso, l’occhio probabilmente passerà». Cicalone si pente di non aver reagito, ma dice di aver ripreso con la telecamera i volti degli aggressori: «Diffonderò anche le facce di queste persone». Poi conclude: «Ci tengo a dire questo: non bisogna avere paura di questa gentaglia. Io domani esco di nuovo, i cazzotti vostri non mi hanno fatto niente».