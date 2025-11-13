Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
Giancarlo Tulliani, sequestrati villa e oltre 2 milioni di euro al cognato di Gianfranco Fini ancora latitante

13 Novembre 2025 - 10:04 Ugo Milano
Il provvedimento della guardia di finanza nei confronti dell'uomo già condannato a sei anni di reclusione

Oltre 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Giancarlo Tulliani, cognato di Gianfranco Fini residente a Dubai e attualmente latitante, su disposizione del tribunale di Roma e su proposta della procura distrettuale antimafia. L’operazione riguarda beni mobili, immobili e finanziari accumulati con proventi illeciti. L’indagine trae origine da un’inchiesta del 2017, che aveva portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei membri di un’associazione a delinquere transnazionale sospettata di peculato, riciclaggio e evasione fraudolenta delle tasse. Giancarlo Tulliani, secondo la ricostruzione degli inquirenti, riceveva ingenti somme di denaro di provenienza illecita, trasferendole all’estero tramite società offshore e reimpiegandole in immobili e beni di lusso.

Il sequestro dei beni

A conclusione del processo di primo grado, Tulliani è stato condannato a sei anni di reclusione per riciclaggio e la sentenza del tribunale ordinario di Roma del 30 aprile 2024 ha disposto la confisca dei beni corrispondenti ai proventi illecitamente accumulati. Tuttora, però, Tulliani è latitante. Le indagini economico-patrimoniali hanno evidenziato una sperequazione significativa tra i redditi dichiarati e il valore dei beni effettivamente detenuti nel periodo 2008-2015. Per questo i giudici di Roma hanno disposto il sequestro dei beni, che comprende una villa a Roma, conti correnti in Italia e all’estero e due macchine, di cui una di lusso, per un valore complessivo stimato di circa 2,2 milioni di euro.

