Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
POLITICADaniela SantanchèDiffamazioneLazioRomaSenatoVisibilia

Caso Santanchè: il tribunale di Roma sospende il processo e invia gli atti a Senato

14 Novembre 2025 - 14:33 Alba Romano
embed
daniela santanchè
daniela santanchè
La vicenda riguarda l'accusa di diffamazione sulla ministra del turismo ai danni di Giuseppe Zeno, un azionista di minoranza della società Visibilia

Il giudice monocratico di Roma ha sospeso il processo a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, imputata di diffamazione ai danni di Giuseppe Zeno, un azionista di minoranza della società Visibilia Editore Spa. Il tribunale ha inviato gli atti al Senato, così come sollecitato dai difensori di Santanchè, per vagliare la condizione di procedibilità per via del comma 1 dell’art. 68 della Costituzione che prevede l’insindacabilità delle opinioni espresse in aula al Senato.

Chi è Giuseppe Zeno

Zeno è il finanziere azionista di minoranza di Visibilia che denunciò ai magistrati la vicenda della società, facendo partire di fatto l’inchiesta per falso in bilancio che vede la senatrice e ministra del Turismo del governo Meloni a processo a Milano insieme al suo compagno Dimitri Kunz e ad altre 15 persone. Zeno si è ritenuto diffamato dalle dichiarazioni rese in diretta tv dalla ministra. A giugno il gip di Roma Alfonso Sabella, viste le memorie defensive depositate dalle parti, optò per il rinvio a giudizio di Santanché sulla vicenda della diffamazione. Ma oggi arriva uno stop, sollecitato dai legali della ministra. Ora la palla passa ai colleghi parlamentari.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mia Diop vicepresidente in Toscana, Vannacci non ci sta: «Il suo curriculum? Pelle scura e tessera del Pd. Ma su Beatrice Venezi protestavano»

2.

Il pugno di ferro di Alessandro Giuli, niente fondi per celebrare Bartolo Longo: «Scarso rilievo del personaggio». Solo 12 giorni prima papa Leone l’ha fatto santo

3.

Caiata (FdI) ad Appendino: Tutti facciamo sesso, non è esclusiva di quella parte del Parlamento – Il video

4.

«Questa è quella put***a di merda». Bufera su Maurizio Falco, il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

5.

L’assenza di «consenso libero e attuale» entra nel reato di violenza sessuale: cosa c’è di nuovo nell’emendamento bipartisan votato all’unanimità

leggi anche
FACT-CHECKING

Il falso video di Daniela Santanché contro Donald Trump e gli accordi di pace su Gaza in Egitto

Di David Puente
POLITICA

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

Di Ugo Milano
Daniela Santanchè
ECONOMIA & LAVORO

Daniela Santanché ha detto di avere venduto gratis la sua Athena pubblicitàMa la società era in perdita di 5 milioni e con un’altra grana Inps sulla cig

Di Fosca Bincher