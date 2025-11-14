La Russia sfida gli Usa e presenta una bozza di risoluzione per Gaza all’Onu

Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla

La Russia ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’Onu una propria bozza di risoluzione su Gaza, in opposizione a quella americana. Nel testo, visionato da Reuters e Channel 12, Mosca non menziona la smilitarizzazione della Striscia. E si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla. Inoltre non cita il Board of Peace per l’amministrazione transitoria dell’enclave, previsto dal piano Trump. Affida invece al Segretario generale il compito di valutare le «opzioni per il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione». «I tentativi di seminare discordia avranno gravi conseguenze per i palestinesi» avverte la missione Usa.

La bozza russa per Gaza

«Il Consiglio di sicurezza respinge qualsiasi tentativo di cambiamento demografico o territoriale di Gaza». Compresa «qualsiasi azione che riduca l’area della Striscia di Gaza», si legge nella bozza russa in riferimento alla presenza delle forze israeliane sul lato orientale della Linea Gialla che divide il territorio palestinese. E ribadisce «l’impegno nei confronti della visione di una soluzione a due Stati» che «vivano fianco a fianco in pace».

In questo contesto «sottolinea l’importanza dell’unità e dell’integrità territoriale della Striscia di Gaza e della Cisgiordania sotto l’Autorità palestinese». In una nota ai membri del Consiglio di sicurezza, riportata dalla Reuters sul proprio sito, la missione russa ha affermato che la sua «controproposta è ispirata alla bozza degli Stati Uniti». «L’obiettivo della nostra bozza è consentire al Consiglio di sicurezza di sviluppare un approccio equilibrato, accettabile e unificato per raggiungere una cessazione sostenibile delle ostilità», si legge.

La reazione Usa

«I tentativi di seminare discordia ora, mentre l’accordo su questa risoluzione è in fase di negoziazione attiva, hanno conseguenze gravi, tangibili e del tutto evitabili per i palestinesi di Gaza», ha affermato un portavoce della missione statunitense a Palazzo di Vetro. «Il cessate il fuoco è fragile e sollecitiamo il Consiglio a unirsi e ad andare avanti per garantire la pace di cui c’è disperatamente bisogno», ha aggiunto.