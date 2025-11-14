Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
Le scale con lo sguardo basso e la testata che frantuma la vetrata di Mario Sironi: le immagini dello schianto dell’assessore sardo – Il video

14 Novembre 2025 - 19:26 Giulia Norvegno
L'incidente a palazzo Piacentini in via Veneto a Roma, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il disastro del politico e il danno tutto da calcolare

Per Emanuele Cani, l’inciampo fatale è avvenuto per un passo falso sul tappeto rosso che accompagna le scale della sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma dalle immagini che dopo qualche giorno dall’incidente circolano sui social, pare proprio che l’assessore regionale sardo fosse un po’ distratto poco prima di distruggere una vetrata di Mario Sironi.

Dietro l’incidente a palazzo Piacentini potrebbe esserci uno sguardo di troppo al cellulare. Nelle immagini si vede Ciani avanzare con passo incerto, mentre impugna qualcosa in mano a cui si rivolge il suo sguardo: insomma pare stia guardando il suo telefono, anziché i gradini. A lui la caduta ha provocato solo lievi ferite. Il politico ha provato a scusarsi. Ma intanto il danno, dal valore tutto ancora da calcolare, resta.

