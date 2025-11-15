Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ATTUALITÀCampaniaGiovaniInchiesteNapoliSparatorie

Ucciso a 26 anni per strada a Napoli: gli spari e la corsa in ospedale

15 Novembre 2025 - 14:05 Giovanni Ruggiero
embed
auto polizia
auto polizia
Il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. Aveva precedenti di reati contro il patrimonio

Aveva 26 anni il ragazzo ucciso per strada a Napoli con diversi colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, Salvatore Borriello si trovava in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, nella zona orientale della città. Il 26enne è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco.

Sulla dinamica e il movente dell’omicidio sono ancora in corso le indagini. Il ragazzo era stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove però è deceduto. Indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I pugni in faccia a Cicalone, poi un calcio volante lo stende. Le immagini del pestaggio: chi e come lo ha picchiato – Il video

2.

La morte del piccolo Leonardo, strozzato dalla sua felpa che non doveva avere: «Quei modelli sono vietati da 20 anni»

3.

Lo scavo, il tunnel, i corpi: perché si scava alla Casa del Jazz per cercare Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi

4.

Bimbo sgozzato dalla mamma a Trieste. Gli allarmi inascoltati di papà Paolo: «La madre è pericolosa, non lasciatelo solo con lei»

5.

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni