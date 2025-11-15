Ucciso a 26 anni per strada a Napoli: gli spari e la corsa in ospedale

Il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco. Aveva precedenti di reati contro il patrimonio

Aveva 26 anni il ragazzo ucciso per strada a Napoli con diversi colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, Salvatore Borriello si trovava in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra, nella zona orientale della città. Il 26enne è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che hanno aperto il fuoco.

Sulla dinamica e il movente dell’omicidio sono ancora in corso le indagini. Il ragazzo era stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare dove però è deceduto. Indagano gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.

In aggiornamento