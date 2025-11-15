Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJeffrey Epstein
Taranto, esplosione nell’acciaieria 2 dell’ex Ilva. I sindacati: «Manca la manutenzione»

15 Novembre 2025 - 10:39 Ugo Milano
Il commento di Vincenzo La Neve del sindacato Fim Cisl

«Tutti questi episodi non fanno altro che confermare ciò che la Fim ha sempre denunciato a tutti i livelli anche ministeriali, ossia la mancanza di manutenzione straordinaria e ordinaria sui vari impianti». Sono le parole di Vincenzo La Neve, coordinatore di fabbrica appartenente alla Fim Cisl (Federazione Italiana Metalmeccanici affiliata alla Cisl) di Taranto-Brindisi, commentando l’esplosione avvenuta ieri pomeriggio nella caldaia del convertitore 1 dell’acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Le richieste ai vertici aziendali

Secondo il sindacalista, l’episodio è legato anche alla scarsità di personale addetto alla manutenzione, molti dei quali in cassa Integrazione. L’evento ha spinto le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza dei tre sindacati metalmeccanici (Fim, Fiom e Uilm) a inviare immediatamente una richiesta ufficiale ai vertici aziendali per ottenere chiarimenti e informazioni precise. «È indispensabile comprendere la reale situazione impiantistica dell’area interessata», scrivono per poi sottolineare l’urgenza di individuare le cause dell’accaduto. Le rappresentanze dei lavoratori richiedono inoltre di conoscere le «misure immediate e strutturali» che l’azienda intende adottare per prevenire il possibile ripetersi di eventi simili. Già in passato, infatti, sono state segnalate problematiche analoghe nella stessa area, in particolare al secondo piano sulla verticale del convertitore, con episodi di principio d’incendio che, secondo i sindacati, risultano «sempre più preoccupanti».

