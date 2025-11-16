Si rifiuta di servire alcol a tre clienti, loro la aggrediscono. Il racconto di una barista nel Veneziano: «Strappati interi ciuffi di capelli»

I medici le hanno dato dodici giorni di prognosi. Ora la titolare ha chiuso il locale per alcuni giorni. Si indaga sull'identità dei tre aggressori

Lei si rifiuta di dargli ancora da bere e i clienti la aggrediscono strappandole i capelli e lanciandole una sedia sulla schiena. È quanto successo a Mestre, in provincia di Venezia, e la vittima è la titolare del locale «Lounge bar dalla Moretta», finita in ospedale ricoperta di lividi. L’aggressione è avvenuta attorno a mezzanotte. Stando alla denuncia della proprietaria, Cristina, tutto è iniziato quando si è rifiutata di servire alcolici a due uomini già visibilmente alterati. «Avevano già bevuto altrove, mi sono rifiutata di dargli ancora da bere e li ho invitati a uscire dal mio locale», spiega la donna a Fulvio Fenzo del Gazzettino.

L’aggressione

La barista riferisce che uno dei due, di fronte al rifiuto di servirli, l’ha afferrata per i capelli «aprendo la mano e stringendomeli in un pugno», per poi tirare con forza e strapparle interi ciuffi. L’aggressione è proseguita con schiaffi e spinte: «Hanno iniziato a picchiarmi su tutto il corpo. Erano in due, originari dell’Est, tra i 20 e i 24 anni… Pochi istanti dopo se ne è aggiunto un terzo, mi pare fosse italiano, che mi ha tirato una sedia sulla schiena. Forse uno di loro aveva anche un coltello».

Il locale resterà chiuso per alcuni giorni

La scena è avvenuta davanti ad altri clienti ed è durata pochi istanti ma con una violenza tale da rendere difficile ogni tentativo di fermare i tre. «Sono finita a terra, mi sono messa a piangere… abbiamo chiamato la polizia», racconta la donna, rimasta sotto shock. Sul posto sono intervenute tre pattuglie, un’ambulanza e i militari dell’operazione strade sicure. Portata in ospedale, la barista ha riportato lividi, graffi e dolori alla testa, con una prognosi di dodici giorni. Ora il locale resterà chiuso per alcuni giorni, mentre si indaga sull’identità dei tre aggressori, due dei quali, racconta la titolare, già noti in zona per comportamenti violenti.

