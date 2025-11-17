Luca Attanasio, spunta la pista della miniera russa: possibile svolta nelle indagini sull’omicidio dell’ambasciatore

L'ambasciatore fu ucciso in Congo nel 2022. I suoi familiari hanno depositato la trascrizione di un incontro fatto da un fiduciario in Congo

Spunta una nuova pista nelle indagini sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, assassinato in Congo il 21 febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. La nuova ipotesi a cui lavorano gli inquirenti porterebbe a una miniera gestita da una società russa. È quanto emerge da una trascrizione, messa a disposizione dei pm di Roma dai legali dei familiari del diplomatico, di un colloquio avvenuto tra un loro fiduciario in Congo e un soggetto terzo non ancora identificato in cui si afferma che l’agguato mortale al convoglio in cui era presente Attanasio è avvenuto non lontano da una miniera di pirocloro-niobio nella zona di Ruthsuru e Luesh, dove le auto secondo la testimonianza erano dirette.

Le indagini dei pm di Roma

A detta della fonte, sentita nell’ambito di indagini svolte dai legali, i fatti potrebbero essere collegati. Per questa vicenda nel febbraio del 2024 il gup ha dichiarato il non luogo a procedere per i due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza. Una decisione presa per difetto di giurisdizione, ma a piazzale Clodio è ancora aperto un fascicolo contro ignoti in cui si procede per omicidio.

La nuova pista della miniera russa

Nell’imboscata del 2021, avvenuta nell’area Kibumba, gli assalitori uccisero l’autista, estrassero dall’auto l’ambasciatore italiano e tentarono di portarlo in un’area collinare. È lì che sarebbe avvenuto l’incontro imprevisto con personale ranger addetto alla sicurezza degli operai impegnati nella zona delle “Tre Antenne”. A quel punto, come riferito da alcuni testimoni oculari, gli assalitori uccisero il carabiniere e ferirono all’addome Attanasio, che morì subito dopo essere stato trasferito in ospedale. La fonte contattata nell’ambito delle indagini difensive e protetta per ragioni di sicurezza, parla di coordinate, mappe, fotografie e informazioni che inequivocabilmente indicherebbero che l’ambasciatore fosse diretto verso Ruthshuru- Lueshe, «dove c’è la miniera di niobio, una faccenda molto sensibile».