Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ESTERIGiovaniJeffrey EpsteinProstituzioneUSAVideoViolenza sessuale

«Questa sono io, quando ho incontrato Epstein». La video denuncia delle baby vittime del miliardario pedofilo – Il video

17 Novembre 2025 - 17:23 Stefania Carboni
embed
Mostrano le loro foto da ragazzine, quando caddero nella trappola del miliardario. E chiedono la pubblicazione totale dei file

Mentre fa discutere il legame che il presidente Usa Donald Trump aveva con il miliardario pedofilo e suicida Jeffrey Epstein, il caso torna al centro del dibattito al Congresso, con la Camera che questa settimana voterà la mozione, che per mesi la leadership repubblicana ha tenuto ferma, per la pubblicazione completa dei file governativi sulla vicenda del finanziere morto in cella nel 2019. Nelle mail il finanziere nominava Trump e sosteneva che il presidente «sapeva delle ragazze». Alcune delle vittime di Epstein hanno pubblicato un video per chiedere la pubblicazione di tutti i file. Mostrano le loro foto da ragazzine, quando caddero nella trappola del miliardario, in una clip diventata virale sui social.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Condannato a morte da 20 anni, gli viene concessa la grazia poche ore prima dell’esecuzione: la storia di Tremane Wood

2.

Servono soldati in Germania, si parte dai classe 2008: i quiz e lo stipendio previsto per i 18enni tedeschi

3.

Rapiti, fatti a pezzi e sepolti nel deserto: la tragica fine a Dubai di un truffatore di criptovalute e sua moglie

4.

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

5.

Nuovo imbarazzo al Louvre, due tiktoker eludono la sicurezza e appendono un loro quadro nella sala della Gioconda: come hanno fatto – Il video

leggi anche
FACT-CHECKING

Caso Epstein: la Casa Bianca non ha mai detto che le email parlavano di “un altro Donald Trump”

Di David Puente
donald trump epstein files pubblicazione
ESTERI

Donald Trump cambia (ancora) idea: «Pubblicate gli Epstein Files»

Di Alessandro D’Amato
donald trump epstein files marjorie taylor greene
ESTERI

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

Di Alessandro D’Amato