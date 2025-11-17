L’assurda storia di Trump e del sesso orale con Bill Clinton: il fratello di Epstein nega tutto ma sui social è pioggia di meme

Una mail del 2018 contenuta negli «Epstein files» ha scatenato il mondo dei social. Il fratello del finanziere ha smentito le ricostruzioni, ma la storia continua a circolare

Nelle oltre 20mila pagine dei cosiddetti «Epstein files», i documenti rilasciati dal Congresso americano sulle corrispondenze dell’ex finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, ci sono alcune mail che hanno scatenato il mondo dei social. Si tratta di una richiesta relativa ad alcune foto che ritrarrebbero l’attuale presidente Donald Trump nell’atto di praticare sesso orale a Bill Clinton, inquilino della Casa Bianca dal 1993 al 2001. Una storia che ha già ricevuto diverse smentite, ma che ha comunque provocato una pioggia di meme e contenuti ironici sui social (americani e non).

La mail dei fratelli Epstein su Trump e Clinton

Tutto nasce da una mail inviata a marzo del 2018 da Mark Epstein al fratello Jeffrey, che in quel momento era in compagnia di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Nel messaggio, divenuto virale, si legge: «Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Bubba». Ossia: «Chiedigli se Putin ha le foto di Trump che pratica sesso orale a Bubba». Secondo molti, quel «Bubba» è un soprannome di Bill Clinton. Ma dopo che i primi meme hanno iniziato a circolare, è stato lo stesso Mark Epstein a negare tutto: «Per fugare ogni dubbio, “Bubba” in questo scambio non è riferito in alcun modo al presidente Bill Clinton», riporta la testata americana People.

La smentita di Mark Epstein e il “damage control” della Casa Bianca

Ali Clark, portavoce del fratello di Jeffrey Epstein, ha specificato che si tratta di «un individuo privato, non una figura pubblica». Il messaggio faceva parte «di uno scambio scherzoso e privato tra due fratelli» e «non era mai stato pensato per essere reso pubblico o interpretato seriamente». Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha bollato l’intera faccenda come un «disperato tentativo dei democratici e dei media di distrarre dalle numerose vittorie del presidente Trump», mentre Bill Clinton non ha rilasciato alcun commento sulla questione. Nelle scorse ore, forse proprio in risposta all’ondata di meme sui social, sull’account ufficiale della Casa Bianca sono comparse alcune foto di Trump in compagnia della first lady Melania.

La pioggia di meme sui social

Nonostante le varie smentite, i social sono stati inondati di commenti ironici e meme su quello scambio di mail.