«Luis Sal ci ha querelato», Fedez deve ridirlo all’avvocato: «Hai un problema con i soldi». L’accusa di averlo copiato e la nuova lite – Il video

Si rimettono i moto gli avvocati dei due ex amici, dopo che lo youtuber bolognese ha deciso di fare causa al rapper. Lo scambio di accuse: la risposta di Fedez

Ci vorrebbe un podcast per raccontare le vicende giudiziarie tra Fedez e l’ex socio e amico Luis Sal. Il podcast invece è l’oggetto, l’argomento del contendere che ha chiamato in causa i due. Quello di cui si parla è il Pulp Podcast, che Fedez conduce assieme allo streamer Davide Marra, in arte Mr. Marra. Proprio in una puntata – riservata agli abbonati, ma di cui sono stati resi pubblici alcuni estratti sui social – i due conduttori del podcast hanno raccontato di aver ricevuto una denuncia da Luis Sal, che li ha accusati di aver plagiato il podcast Muschio Selvaggio, quello cioè che Fedez e Luis conducevano insieme prima di rompere i rapporti. Il rapper ha rimandato al mittente le accuse, muovendo a sua volta attacchi al modo di fare dell’ex amico.

La denuncia presentata da Luis Sal

«Il buon Luis Sal insieme al suo entourage ci ha denunciato sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio», racconta Fedez, spiegando che il suo ex socio vorrebbe incassare i ricavi del nuovo podcast in virtù di una presunta «ricopiatura/riproduzione non autorizzata dei caratteri distintivi del format», oltre che dall’invito di ospiti già passati da Muschio Selvaggio. «Oggettivamente è folle la richiesta da parte di Luis», continua il rapper, sostenendo che Luis Sal non ha alcun merito nella riuscita del nuovo podcast. «Anzi – si corregge – hai solo il merito di averci fatto iniziare da zero, da una salita dieci volte più ripida di quella che doveva essere». Fedez ha poi accusato Luis di essere solito a muoversi per vie legali nella speranza di fare soldi facili, ma «non funziona così con noi», chiude.

Il contenzioso per Muschio Selvaggio

In un altro estratto della puntata, Fedez ha ricordato i motivi dietro alla chiusura di Muschio Selvaggio, menzionando come Luis Sal, perso l’interesse per il podcast, avesse addirittura smesso di pagare i collaboratori. Più nota era stata la battaglia che i due ex soci avevano intentato l’uno contro l’altro nel 2024 per mantenere la proprietà del podcast: alla fine aveva trionfato Luis, che dopo essersi assicurato il 100% delle quote, aveva trasformato il prodotto con nuovi ospiti e nuovi conduttori. Fedez, dal canto suo, era stato invece costretto a migrare altrove. Il risultato, appunto, era stato Pulp Podcast, ma anche qui l’ex amico sembra non volerlo lasciare tranquillo.