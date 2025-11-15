Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
CULTURA & SPETTACOLO

Luis Sal e le sue foto spuntate sui gruppi Facebook di donne single: «Non sono io, mi hanno rubato l’identità. Sono già fidanzato»

15 Novembre 2025 - 22:35 Ugo Milano
embed
luis sal gruppo facebook donne mature
luis sal gruppo facebook donne mature
Il noto influencer ha lasciato un messaggio sul socia di Meta avvertendo oltre 60mila iscritte della truffa in corso

Foto di Luis Sal, il celebre influencer bolognese, avevano iniziato a comparire in diversi gruppi Facebook. Si presentava come Giovanni e diceva di essere vedovo da 4 anni, ma solo nel canale “Le donne vedove e sole”. In un altro, “Donna matura in cerca di un appuntamento”, si limitava ad allegare una descrizione di se stesso. Tutto, ovviamente, inventato. Anche perché a postare quelle foto per tentare di adescare persone sole e fragili, o semplicemente per strappare una cena al lume di candela, non era stato affatto Luis Sal. A un uomo anonimo è bastato andare su internet, scaricare qualche foto e spacciarsi per l’influencer.

Il messaggio per le vittime: «Ciao donne mature»

Ad accorgersi del furto di identità è stato proprio lo stesso Luis Sal, che è entrato in quei due gruppi Facebook e ha lasciato un messaggio per le oltre 60mila donne iscritte: «Ciao donne mature, sono stato avvertito che qualcuno ha rubato la mia identità per rimorchiarvi. Non sono io», ha scritto a caratteri cubitali sopra una sua foto, una di quelle già diffuse sui gruppi sotto un altro nome. «Non mi chiamo Giovanni, mi chiamo Luis e sono già fidanzato», ha specificato. Ma, con il suo classico tono ironico, ha comunque allegato alla foto una sua descrizione fisica. 

Chi è Luis Sal, i social e il “divorzio” da Fedez

Diventato celebre per i suoi video su Instagram, poi come co-protagonista insieme a Fedez del podcast di successo Muschio selvaggio, aveva fatto molto rumore per la sua separazione lavorativa proprio dal rapper. Una serie di accuse e ripicche pubbliche in cui ognuno aveva attaccato apertamente l’altro, regalando ai loro fan e agli amanti dei social una lunga serie di meme che per mesi hanno intasato tutti i feed del web. 

