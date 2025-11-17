Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ATTUALITÀFrodiVenetoVenezia

Venezia, 69enne si taglia un braccio per frodare l’assicurazione: condannato a 5 anni e 11 mesi

17 Novembre 2025 - 23:00 Davide Aldrigo
embed
carcere venezia
carcere venezia
L'uomo aveva numerosi precedenti per altri reati connessi alle frodi

Un’accusa che parla da sola, mutilazione fraudolenta della propria persona, è quella per cui è stato arrestato un 69enne veneziano. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l’uomo si è tagliato volontariamente un arto allo scopo di frodare l’assicurazione. L’arresto è stato eseguito venerdì 14 novembre dai carabinieri di Marghera. I militari hanno portato l’uomo nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare una pena di 5 anni e 11 mesi.

Le precedenti condanne dell’uomo

Stando a quanto emerso, non è la prima volta che l’uomo si scontra con la giustizia. L’uomo infatti era già stato condannato per simulazione di reato e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, reati commessi a Jesolo (Venezia) e Udine nell’agosto 2013. Inoltre, nei suoi confronti pendevano anche condanne definitive per appropriazione indebita in concorso e per violazioni della legge fallimentare, reati commessi a Udine fino a dicembre 2015.

Foto copertina: Il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Trovato ubriaco alla guida chiama la madre che arriva in taxi, ma non si salva neanche il tassista: perché ora rischia la licenza

2.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

3.

Incidente a Milano tra due auto, morto il 20enne. L’amico alla guida non aveva la patente e si è finto un soccorritore, l’altro positivo al test anti-droga – Il video

4.

La morte del piccolo Leonardo, strozzato dalla sua felpa che non doveva avere: «Quei modelli sono vietati da 20 anni»

5.

«Solo con la mamma? Non so se è una buona idea», le frasi ignorate di Giovanni sgozzato a 9 anni dalla madre: le violenze e le denunce

leggi anche
stadio maradona polizia maradona
SPORT

«De Laurentiis deve pagarsi i vigili», la stangata dai giudici sullo stadio Maradona: gli arretrati e il costo più caro per ogni partita

Di Ugo Milano
morgan
CULTURA & SPETTACOLO

Morgan vince in tribunale, svolta sugli insulti ai poliziotti che lo sfrattavano: «Ero in grande sofferenza, non li avevo riconosciuti»

Di Cecilia Dardana
fedez mr marra luis sal podcast
CULTURA & SPETTACOLO

«Luis Sal ci ha querelato», Fedez deve ridirlo all’avvocato: «Hai un problema con i soldi». L’accusa di averlo copiato e la nuova lite – Il video

Di Davide Aldrigo