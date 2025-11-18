Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ATTUALITÀArrestiAustriaInchiesteOmicidi

Madre e figlia di 10 anni trovate morte in un congelatore: arrestati due fratelli. La scomparsa da un anno e il ritrovamento in una casa a Innsbruck

18 Novembre 2025 - 12:27 Ugo Milano
embed
Polizia Austria
Polizia Austria
La scoperta in una cella frigorifera in una casa di proprietà di uno dei due arrestati. L'altro era un collega di lavoro della donna trovata senza vita assieme alla figlia. Il caso shock in Austria e le indagini passate anche per l'Italia

In un appartamento di Innsbruck, in Austria, sono state trovate in un grande congelatore le salme di una donna di 34 anni e della figlia di 10, che risultavano scomparse da luglio 2024, quindi da più di un anno. La polizia indaga per omicidio e già lo scorso giugno aveva arrestato due fratelli austriaci, di 53 e 55 anni, con l’accusa di aver avuto un ruolo nella sparizione delle due. Gli uomini sono in custodia cautelare da allora, ma solo lo scorso venerdì gli inquirenti hanno localizzato i corpi delle vittime.

Le indagini sulla sparizione

Le ricerche di madre e figlia, di origine siriana, erano cominciate quando un parente residente in Germania aveva segnalato l’assenza di contatti e la presenza di movimenti bancari sospetti. Questi avevano contribuito a dirigere l’attenzione delle autorità su uno dei due fratelli arrestati, che era un collega di lavoro della donna e che avrebbe anche avuto una relazione con lei. Il fratello è invece il proprietario dell’appartamento dove sono state trovate le salme, nascoste in una cella frigorifera all’interno di un ripostiglio. Dopo il macabro ritrovamento, i due fratelli hanno ammesso l’occultamento dei corpi, ma negano di aver commesso l’omicidio e parlano di un incidente.

Le ricerche anche in Italia

Mentre si indaga sulle cause della morte, difficili da accertare a causa delle condizioni dei corpi, i fratelli indagati rimangono in carcere. Uno è ad Innsbruck, l’altro è stato invece internato a Salisburgo. Nonostante il fatto fosse avvenuto in Austria, nel corso delle indagini le autorità avevano condotto ricerche anche in Alto Adige, per via dei molti mesi passati dalla sparizione e della possibilità che le vittime – o i loro sequestratori o assassini – avessero passato il confine.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Chiama aiuto e resta con me», così il bimbo di 11 anni ha fatto arrestare il padre che lo picchiava: il caso a Torino

2.

I supermercati Pam e il test del carrello per i dipendenti: «Se non scoprono i furti vengono licenziati»

3.

«È in fin di vita, così almeno non parla», arrestati i ragazzi del pestaggio in corso Como a Milano: incastrati da intercettazioni e telecamere. La vittima resterà invalida

4.

Incidente mortale a Milano, il 20enne non era alla guida e ha prestato soccorso. L’indizio della scarpa e le grida: «I miei amici muoiono» – Il video

5.

Per la pediatra in ospedale era solo influenza, la bimba di 2 anni torna a casa e muore: il respiro affannato, il paracetamolo e il malore

leggi anche
frana quirin kuhnert cormons gorizia morto
ATTUALITÀ

Il gesto eroico di Quirin Kuhnert prima di morire nella frana di Cormans: «Era al sicuro ma è tornato indietro: così ha salvato mia figlia»

Di Ugo Milano
Gemelle Kessler
CULTURA & SPETTACOLO

La promessa delle gemelle Kessler unite fino alla fine: «Perché vogliamo andarcene insieme»

Di Giulia Norvegno
adolf-hitler-genitali-pene
SCIENZE E INNOVAZIONE

Adolf Hitler aveva una malformazione dei genitali? Lo studio dei genetisti inglesi sul Dna del dittatore nazista

Di Alba Romano