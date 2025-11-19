Il cantante D4vd indagato per l’omicidio di una 15enne: la vittima era stata trovata senza vita nella sua auto a settembre

Le autorità indagano sul ruolo dell'artista nell'occultamento del cadavere. La vittima era scomparsa un anno e mezzo prima

Il cantante americano D4vd è ora ufficialmente tra i sospettati per la morte della 15enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo era stato trovato lo scorso 8 settembre in un’auto di proprietà dell’artista. Nonostante questo apparente collegamento, il cantante, all’anagrafe David Anthony Burke, che all’epoca dei fatti era in tour, non era stato sospettato né indagato. Oggi NBC News, tramite fonti della Polizia, ha riferito che il nome del cantante è entrato tra quelli dei sospettati e che D4vd avrebbe aiutato a smembrare e smaltire il corpo. La causa del decesso non è mai stata chiarita, ma in una nota il medico legale avrebbe affermato che Rivas «sembra essere stata deceduta all’interno del veicolo per un lungo periodo di tempo prima di essere ritrovata». Si indaga quindi per omicidio.

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere della ragazza, già in stato di decomposizione, era stato trovato all’interno del bagagliaio di un Tesla parcheggiata in un deposito, dove l’auto era stata portata dopo essere stata multata e sequestrata a Hollywood Hills. Un impiegato del posto aveva segnalato che l’auto «emanava un cattivo odore e attirava mosche» e così la polizia aveva trovato i resti di Rivas Hernandez. La ragazza, si è appreso al momento dell’identificazione, era scomparsa dall’aprile 2024, circa un anno e mezzo prima. Il fratello della ragazza aveva affermato che Rivas conosceva D4vd e che si stava recando al cinema con lui poco prima della scomparsa.

Chi è il cantante D4vd

David Anthony Burke, in arte D4vd, è nato a New York il 28 marzo 2005. Ha cominciato a pubblicare i primi brani su Soundcloud nel 2021, ma la fama è arrivato l’anno dopo, quando i brani Romantic Homicide e Here with Me sono diventati famosi in tutto il mondo. Ad oggi vanta 1,9 milioni di follower su Instagram e 25 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo il ritrovamento del cadavere, alcuni brand hanno interrotto le collaborazioni con l’artista e la collega Kali Uchis si è attivata perché la loro canzone Crashing fosse rimossa da tutte le piattaforme.