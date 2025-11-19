Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Indonesia, la maxi eruzione del vulcano Semeru: flussi piroclastici a oltre 8 chilometri di altezza – Il video

19 Novembre 2025 - 16:29 Alba Romano
embed
Sono in corso le operazioni di evacuazione della popolazione. Le immagini di alcune web cam e delle persone sul posto

Le autorità indonesiane hanno elevato al massimo livello l’allerta per il vulcano Semeru, nella parte orientale dell’isola di Giava, dopo che la sua eruzione che ha proiettato nuvole di materiale a oltre 8 chilometri d’altezza. Tutte le webcam del versante sud-orientale del vulcano sono state raggiunte e distrutte dai flussi piroclastici. Sono in corso le operazioni di evacuazione della popolazione, invitata «a non svolgere attività in un raggio di otto chilometri intorno al (…) Semeru a causa del rischio di essere colpiti da proiezioni di rocce». L’aeroporto internazionale Ngurah Rai, nella vicina isola di Bali, è aperto. L’isola si trova sulla “cintura di fuoco” del Pacifico, con una significativa attività vulcanica e sismica e circa 130 vulcani attivi. Nel 2021, l’eruzione del Semeru uccise oltre 50 persone e danneggiò più di 5.000 case.

