Anche il Parmigiano Reggiano ora ha un agente: cosa farà la Uta per piazzarlo in film e serie americane

20 Novembre 2025 - 15:20 Gabriele Fazio
Il noto prodotto DOP, orgoglio della tavola tricolore, sarà quindi gestito, "piazzato", come un attore, star tra le superstar già gestite dalla Uta, da Harrison Ford a Timothée Chalamet

Se da qui in avanti nei film e nelle serie americane vedrete molto più Parmigiano Reggiano non è per un’improvvisa esplosione di buon gusto nel bel mezzo del celeberrimo junk food statunitense, ma frutto di una strategia ben precisa. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano infatti ha chiuso un accordo con la United Talent Agency per ottenere un posizionamento del prodotto migliore in film, programmi TV e progetti di streaming in tutto il mondo.

Un progetto gigantesco che per questo implica il coinvolgimento della United Talent Agency, che è una delle più rinomate agenzie americane. Il noto prodotto DOP, orgoglio della tavola tricolore, sarà quindi gestito, “piazzato”, come un attore, star tra le superstar già gestite dalla UTA, attori come Harrison Ford, Timothée Chalamet, Ben Stiller e Jessica Alba o musicisti come Cardi B, Lizzo, Post Malone e Bad Bunny.

Un marchio globale

«ll Parmigiano Reggiano non è solo un simbolo di eccellenza radicato nella tradizione – ha dichiarato alla rivista Hollywood Reporter Carmine Forbuso, responsabile marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano – ma sempre più un marchio globale davvero iconico: infatti, secondo i dati dei primi otto mesi del 2025, le esportazioni hanno raggiunto il 53,2%, con una crescita in volume del +2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa partnership con UTA – prosegue – agenzia leader nel marketing culturale, ci permette di entrare in contatto con un nuovo pubblico in modo autentico e pertinente. Con soli tre ingredienti naturali e secoli di know-how artigianale, il Parmigiano Reggiano è sinonimo di semplicità, qualità e profondità e siamo entusiasti di esplorare nuovi formati e piattaforme per raccontare questa storia a livello globale».

