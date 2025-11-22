Napoli, agguato all’Arenaccia: 19enne colpito in fronte e ucciso mentre si trovava in auto

Con lui gli amici che hanno sentito un forte boato e il giovane accasciarsi sul sedile

Colpito alla fronte, mentre era in auto con i suoi amici. Così è morto Pio Marco Salomone, 19enne, arrivato in codice rosso nell’ospedale Cto di Napoli. Il ferimento mortale sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza, in zona Arenaccia, precisamente in via Generale Francesco Pinto. Agli agenti della Squadra Mobile gli amici hanno riferito di avere udito un boato mentre si trovavano dentro il veicolo e di avere poi visto il loro amico accasciarsi. Lo hanno portato subito in ospedale, dove è morto poi poche ore dopo. Il proiettille, secondo quanto accertato dai sanitari, è entrato e uscito dalla fronte del ragazzo. La polizia indaga sul caso: il giovane, secondo quanto riporta Ansa, aveva alle spalle alcuni precedenti di polizia per reati connessi allo spaccio di droga.

L’ipotesi del regolamento di conti fra bande rivali

Gli investigatori non escludono che all’origine del blitz non ci sia il narcotraffico ma bensì una lite fra gruppi rivali e partita per futili motivi. A riferirlo è Il Mattino. Si cerca di capire se ci siano state delle tensioni proprio davanti a uno dei locali che si trovano in zona dell’Arenaccia, lite poi degenerata con un agguato.