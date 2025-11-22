Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ATTUALITÀArmiCampaniaGiovaniNapoliOmicidiSparatorie

Napoli, agguato all’Arenaccia: 19enne colpito in fronte e ucciso mentre si trovava in auto

22 Novembre 2025 - 10:45 Stefania Carboni
embed
agguato arenaccia
agguato arenaccia
Con lui gli amici che hanno sentito un forte boato e il giovane accasciarsi sul sedile

Colpito alla fronte, mentre era in auto con i suoi amici. Così è morto Pio Marco Salomone, 19enne, arrivato in codice rosso nell’ospedale Cto di Napoli. Il ferimento mortale sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza, in zona Arenaccia, precisamente in via Generale Francesco Pinto. Agli agenti della Squadra Mobile gli amici hanno riferito di avere udito un boato mentre si trovavano dentro il veicolo e di avere poi visto il loro amico accasciarsi. Lo hanno portato subito in ospedale, dove è morto poi poche ore dopo. Il proiettille, secondo quanto accertato dai sanitari, è entrato e uscito dalla fronte del ragazzo. La polizia indaga sul caso: il giovane, secondo quanto riporta Ansa, aveva alle spalle alcuni precedenti di polizia per reati connessi allo spaccio di droga.

L’ipotesi del regolamento di conti fra bande rivali

Gli investigatori non escludono che all’origine del blitz non ci sia il narcotraffico ma bensì una lite fra gruppi rivali e partita per futili motivi. A riferirlo è Il Mattino. Si cerca di capire se ci siano state delle tensioni proprio davanti a uno dei locali che si trovano in zona dell’Arenaccia, lite poi degenerata con un agguato.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio, la replica della legale

2.

I 3 bimbi portati via dalla famiglia che vive nel bosco a Chieti: «Strappati ai genitori, saranno traumatizzati»

3.

Hanno diviso la famiglia nel bosco di Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta

4.

Figli di bancari, cresciuti in oratorio e fratelli di bocconiani: chi sono i ragazzi della Monza bene che hanno accoltellato un 22enne per 50 euro

5.

Picchiano 12enne sullo scuolabus, sospesi dal servizio per tre giorni. Ma i genitori dei bulli chiamano l’avvocato

leggi anche
Vigile fuoco tratto paga ticket sanitario
ATTUALITÀ

Incendio in una casa di riposo alle porte di Roma: morta una donna di 87 anni, sequestrato l’edificio

Di Ugo Milano
garante-privacy-spionaggio-dipendenti
ATTUALITÀ

Un nuovo audio diffuso da Report inguaia il Garante della Privacy. Fanizza sullo spionaggio dei dipendenti: «Non ho agito da battitore libero»

Di Alba Romano
non una di meno corteo roma
ATTUALITÀ

Roma, il corteo femminista di Non una di meno contro la violenza di genere. Inaugurato il Museo del Patriarcato

Di Alba Romano