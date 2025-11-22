Incendio in una casa di riposo alle porte di Roma: morta una donna di 87 anni, sequestrato l’edificio
Nel centro risiedevano sedici persone anziane. Quattro di loro sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo
Una donna di 87 anni è morta a seguito di un incendio nella tarda serata di ieri, venerdì 21 novembre, all’interno di una casa di riposo a Torrita Tiberina, in provincia di Roma. Nel centro risiedevano sedici persone anziane. Di queste, una è morta e altre quattro sono state traportate in ospedale per intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco.
Sequestrata la casa di riposo
L’edificio andato a fuoco è la casa di riposo “La dimora Tiberina”, in piazza Matteotti nel Comune di Torrita Tiberina. L’allarme è scattato subito, con la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco che ha inviato diverse squadre da Monte Libretti, Campagnano e Poggio Mirteto. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’edificio è stato posto sotto sequestro.
leggi anche