Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
ATTUALITÀIncendiInchiesteLazioRoma

Incendio in una casa di riposo alle porte di Roma: morta una donna di 87 anni, sequestrato l’edificio

22 Novembre 2025 - 10:23 Ugo Milano
embed
Vigile fuoco tratto paga ticket sanitario
Vigile fuoco tratto paga ticket sanitario
Nel centro risiedevano sedici persone anziane. Quattro di loro sono state portate in ospedale per intossicazione da fumo

Una donna di 87 anni è morta a seguito di un incendio nella tarda serata di ieri, venerdì 21 novembre, all’interno di una casa di riposo a Torrita Tiberina, in provincia di Roma. Nel centro risiedevano sedici persone anziane. Di queste, una è morta e altre quattro sono state traportate in ospedale per intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco.

Sequestrata la casa di riposo

L’edificio andato a fuoco è la casa di riposo “La dimora Tiberina”, in piazza Matteotti nel Comune di Torrita Tiberina. L’allarme è scattato subito, con la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco che ha inviato diverse squadre da Monte Libretti, Campagnano e Poggio Mirteto. Al termine delle operazioni di spegnimento, l’edificio è stato posto sotto sequestro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace perde la causa con il suo condominio, la replica della legale

2.

I 3 bimbi portati via dalla famiglia che vive nel bosco a Chieti: «Strappati ai genitori, saranno traumatizzati»

3.

Hanno diviso la famiglia nel bosco di Chieti: i bambini trasferiti in una struttura protetta

4.

Figli di bancari, cresciuti in oratorio e fratelli di bocconiani: chi sono i ragazzi della Monza bene che hanno accoltellato un 22enne per 50 euro

5.

Picchiano 12enne sullo scuolabus, sospesi dal servizio per tre giorni. Ma i genitori dei bulli chiamano l’avvocato

leggi anche
incendio porto san pedro los angeles video
ESTERI

Los Angeles, nave in fiamme nel porto di San Pedro: evacuato tutto l’equipaggio – Il video

Di Ugo Milano
cop30 incendio
ESTERI

Cop30, incendio a due passi dal Padiglione Italia. Evacuati gli ospiti – Il video

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Taranto, esplosione nell’acciaieria 2 dell’ex Ilva. I sindacati: «Manca la manutenzione»

Di Ugo Milano
tor sapienza
ATTUALITÀ

Roma, palazzina occupata in fiamme a Tor Sapienza: senzatetto si lancia dal secondo piano per salvarsi

Di Ugo Milano