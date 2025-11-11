Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
ATTUALITÀIncendiInchiesteLazioRoma

Roma, palazzina occupata in fiamme a Tor Sapienza: un uomo ferito grave

11 Novembre 2025 - 08:48 Ugo Milano
embed
roma incendio palazzina
roma incendio palazzina
Nello stabile ci vivevano alcune persone senzatetto. L'intera struttura è stata evacuata

All’alba di oggi un incendio ha devastato un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, nel quartiere romano di Tor Sapienza. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.20 e hanno coinvolto una struttura occupata da persone senzatetto che vi avevano trovato riparo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti e un’autoscala. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno tratto in salvo diverse persone dall’interno dell’edificio, lavorando dall’esterno per domare l’incendio. La struttura era già stata sgomberata una volta lo scorso 13 ottobre.

Un ferito grave

Un uomo è stato portato via in codice rosso e trasferito all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Le sue condizioni sono gravi. L’intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza, mentre gli agenti di polizia hanno delimitato l’area per consentire le operazioni di intervento e accertare le cause dell’incendio. Dalle fiamme, come testimoniano le immagini diffuse dai vigili del fuoco, si è sprigionata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’edificio ora è inagibile e resta sotto osservazione per escludere ulteriori rischi di crollo o riaccensione.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Non mi mancherete, ai colleghi dico “cercate altro”», la mail di un operaio prima di andarsene. L’azienda lo querela, ma il giudice gli dà ragione

2.

Trovato l’elicottero disperso tra Toscana e Marche: è distrutto e bruciato. A bordo c’erano l’imprenditore Mario Paglicci e Fulvio Casini

3.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

4.

«Vi racconto lo sputo e il disprezzo verso noi ebrei della guardia svizzera in Vaticano»

5.

Garlasco, le minacce a Massimo Lovati e il rischio che l’inchiesta si allarghi. Il suo avvocato Fabrizio Gallo a Open: «Arriveranno altri indagati»

leggi anche
autobus fiamme roma video monopattino
ATTUALITÀ

Autobus devastato da un incendio a Roma, fiamme partite da un monopattino: «Ecco perché è vietato portarli a bordo» – Il video

Di Ugo Milano
poliziotto scontro frontale napoli aniello scarpati
ATTUALITÀ

Il record: 27 reati in una notte. Arrestato un 17enne per furti, danneggiamenti e incendi

Di Alba Romano
Capannone Napoli
ATTUALITÀ

Incendio a Napoli, a fuoco un deposito di ricambi auto: la densa colonna di fumo a Ponticelli – Il video

Di Giulia Norvegno
napoli bambino nove anni moto cross
ATTUALITÀ

Dà fuoco alla casa dopo un litigio con la moglie: 37enne arrestato in flagranza nel Casertano

Di Ugo Milano
franco dino maria luisa ramponi carabinieri castel d'azzano
ATTUALITÀ

I fratelli Ramponi, il frutteto, il mutuo, la firma falsa: cosa c’è dietro la strage dei carabinieri di Castel D’Azzano

Di Alessandro D’Amato
vigili fuoco cornaredo incendio palazzo
ATTUALITÀ

Incendio in casa li sorprende nel sonno: morti un 98enne e la sua badante 44enne nel Brindisino

Di Ugo Milano
cornaredo incendio palazzina vittime
ATTUALITÀ

Morti nell’incendio in casa due anziani e il figlio, trovate tracce di accelerante. Le urla sentite dalla vicina: «Il padre urlava “Carlo brucia”»

Di Ugo Milano