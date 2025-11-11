Roma, palazzina occupata in fiamme a Tor Sapienza: un uomo ferito grave

Nello stabile ci vivevano alcune persone senzatetto. L'intera struttura è stata evacuata

All’alba di oggi un incendio ha devastato un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, nel quartiere romano di Tor Sapienza. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.20 e hanno coinvolto una struttura occupata da persone senzatetto che vi avevano trovato riparo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti e un’autoscala. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno tratto in salvo diverse persone dall’interno dell’edificio, lavorando dall’esterno per domare l’incendio. La struttura era già stata sgomberata una volta lo scorso 13 ottobre.

Un ferito grave

Un uomo è stato portato via in codice rosso e trasferito all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Le sue condizioni sono gravi. L’intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza, mentre gli agenti di polizia hanno delimitato l’area per consentire le operazioni di intervento e accertare le cause dell’incendio. Dalle fiamme, come testimoniano le immagini diffuse dai vigili del fuoco, si è sprigionata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’edificio ora è inagibile e resta sotto osservazione per escludere ulteriori rischi di crollo o riaccensione.