Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
ATTUALITÀBrindisiIncendiIncidentiPugliaVigili del fuoco

Incendio in casa li sorprende nel sonno: morti un 98enne e la sua badante 44enne nel Brindisino

11 Ottobre 2025 - 21:35 Cecilia Dardana
embed
vigili fuoco cornaredo incendio palazzo
vigili fuoco cornaredo incendio palazzo
L'ipotesi più probabile al momento è che a causare il rogo sia stato un corto circuito in una stufa elettrica

Un incendio domestico a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, ha causato la morte di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 anni. A lanciare l’allarme è stato un parente dell’anziano, preoccupato perché non riusciva a contattarlo. I vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 20, hanno ritrovato i corpi in due stanze separate dell’appartamento. Secondo le prime informazioni, le vittime potrebbero essere decedute a causa dell’inalazione di fumo, più che per il contatto diretto con le fiamme. L’anziano era originario di San Pietro Vernotico, mentre la badante era di nazionalità romena.

Le cause dell’incendio

Dai rilievi dei vigili del fuoco, supportati dai carabinieri e dal personale del 118, è emerso che le fiamme si sono sviluppate principalmente nella stanza in cui si trovava l’anziano, coinvolgendo il letto e altri arredi. La badante si trovava in un’altra stanza, non raggiunta dalle fiamme, ma purtroppo l’esposizione al fumo sarebbe risultata fatale. Le autorità hanno avviato accertamenti per determinare le cause precise dell’incendio. L’ipotesi più probabile al momento è quella di un corto circuito in una stufa elettrica. L’appartamento era chiuso ed entrambe le vittime stavano dormendo quando si è sprigionato il rogo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, l’indagine sui pm e il nuovo pizzino dei Sempio: «Se archiviano niente più Dna»

2.

Alghero, lo sposo sparisce e tutti lo cercano: beccato dalla sposa nella camera nuziale in compagnia di un’altra donna

3.

La Regione Veneto darà ai cacciatori 3 euro per ogni nutria uccisa. Gli animalisti: «È un piano di contenimento trasformato in massacro»

4.

«Ti amo, non farmi questo»: le ultime parole di Aurora Tila prima di essere spinta dal fidanzato giù dal balcone. La confessione a un compagno di cella

5.

Il carabiniere che perseguita l’ex e fa licenziare il nuovo fidanzato: «Noi siamo il potere»

leggi anche
cornaredo incendio palazzina vittime
ATTUALITÀ

Morti nell’incendio in casa due anziani e il figlio, trovate tracce di accelerante. Le urla sentite dalla vicina: «Il padre urlava “Carlo brucia”»

Di Ugo Milano
Valentina Peroni
ATTUALITÀ

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

Di Giulia Norvegno
incendio Catania ognina rito satanico
ATTUALITÀ

Il rito satanico finisce male, scoppia l’incendio a casa di un 71enne: denunciato per tentata strage

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Il video hot dietro la morte di Hayati Aroyo. Il corpo carbonizzato, il parente boss della mafia turca e il giallo a sfondo erotico: arrestata una donna, il marito e un altro uomo

Di Alba Romano