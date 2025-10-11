Incendio in casa li sorprende nel sonno: morti un 98enne e la sua badante 44enne nel Brindisino

L'ipotesi più probabile al momento è che a causare il rogo sia stato un corto circuito in una stufa elettrica

Un incendio domestico a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, ha causato la morte di un anziano di 98 anni e della sua badante di 44 anni. A lanciare l’allarme è stato un parente dell’anziano, preoccupato perché non riusciva a contattarlo. I vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 20, hanno ritrovato i corpi in due stanze separate dell’appartamento. Secondo le prime informazioni, le vittime potrebbero essere decedute a causa dell’inalazione di fumo, più che per il contatto diretto con le fiamme. L’anziano era originario di San Pietro Vernotico, mentre la badante era di nazionalità romena.

Le cause dell’incendio

Dai rilievi dei vigili del fuoco, supportati dai carabinieri e dal personale del 118, è emerso che le fiamme si sono sviluppate principalmente nella stanza in cui si trovava l’anziano, coinvolgendo il letto e altri arredi. La badante si trovava in un’altra stanza, non raggiunta dalle fiamme, ma purtroppo l’esposizione al fumo sarebbe risultata fatale. Le autorità hanno avviato accertamenti per determinare le cause precise dell’incendio. L’ipotesi più probabile al momento è quella di un corto circuito in una stufa elettrica. L’appartamento era chiuso ed entrambe le vittime stavano dormendo quando si è sprigionato il rogo.