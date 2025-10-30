Il record: 27 reati in una notte. Arrestato un 17enne per furti, danneggiamenti e incendi

Il giovane è accusato anche di aver distrutto sei vetture in viale Primo Maggio e di aver partecipato, insieme a un coetaneo, a una lunga serie di raid nel centro cittadino

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di una lunga scia di furti, danneggiamenti e incendi di auto. I fatti sarebbero avvenuti nel centro città negli ultimi mesi. Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso il giovane avrebbe dato fuoco a sei automobili e un ciclomotore. I veicoli erano parcheggiati in viale Primo Maggio, per poi rubare un’altra vettura poco distante, in via XX Settembre. Alla guida dell’auto, senza patente, avrebbe proseguito la fuga distruggendo altre macchine, arredi urbani, panchine e aiuole lungo il percorso.

I 27 reati in una notte

Al minorenne è stato contestato anche un secondo episodio, avvenuto tra il 28 febbraio e il primo marzo 2025. Quel giorno avrebbe agito insieme a un coetaneo — già identificato e sottoposto a misura cautelare lo scorso giugno — in una raffica di 27 reati tra furti aggravati e danneggiamenti a veicoli in sosta nel pieno centro cittadino.

L’arresto dopo l’analisi di 180 ore di filmati

L’arresto del giovane 17enne è stato eseguito dopo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del gip del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. L’inchiesta, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile, è stata supportata da oltre 180 ore di filmati provenienti da 45 telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private. Proprio queste hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti del ragazzo.

Le scorribande a Lamezia Terme già ad aprile scorso

Nel fascicolo che ha portato all’arresto del ragazzo è confluito anche un episodio risalente al 3 aprile scorso. Quel giorno, nel quartiere Sambiase di Lamezia Terme, erano stati forati gli pneumatici di un’auto in sosta. Anche in quel caso, le indagini hanno ricondotto la responsabilità alla stessa coppia di giovani autori della serie di raid che, a inizio anno, avevano seminato il caos nel centro storico di Lamezia.