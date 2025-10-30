Identificato il 17enne che aggredì la troupe di “Porta a Porta” alla stazione: «Aveva ecstasy, per lui tre Daspo»

Il minorenne di origine marocchina, ospite di una comunità da cui si era allontanato più volte a Padova, è stato segnalato alla Procura dei Minori per spaccio e tentate lesioni alla giornalista Chiara Giannini

È stato identificato il ragazzo che, il 20 settembre scorso, aveva aggredito la giornalista del programma Porta a Porta Chiara Giannini nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Si tratta di un 17enne di origini marocchine. È arrivato in Italia da poco più di un anno ed è ospitato in una comunità per minori. Da qui, si sarebbe allontanato più di venti volte, compresa la sera dell’aggressione. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Padova, hanno portato al giovane grazie all’analisi dei filmati girati dalla troupe televisiva quella sera. I video sono stati confrontati con i volti di ragazzi già noti per comportamenti violenti e condotte antisociali. Il 17enne è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 ottobre, ancora nella zona della stazione. Al momento del controllo aveva con sé quattro pasticche di ecstasy, nascoste in un marsupio.

Lo spaccio e le tentate lesioni volontarie

Il minore è stato segnalato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia per detenzione di droga ai fini di spaccio e tentate lesioni volontarie ai danni della giornalista di Porta a Porta. Dopo l’identificazione è stato riaffidato alla comunità che lo ospita. Nel frattempo, il Questore Marco Odorisio ha disposto nei suoi confronti tre provvedimenti di Daspo: un divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nella zona della stazione per cinque anni, un secondo per gli esercizi pubblici della stessa area della durata di tre anni e un “Daspo fuori contesto” di cinque anni. A questi si aggiunge anche un avviso orale.

L’aggressione durante le riprese di Porta a Porta programma tv

L’aggressione era avvenuta mentre la troupe del programma Rai stava raccogliendo informazioni su episodi di criminalità giovanile nella zona, pochi giorni dopo un’altra violenza ai danni della titolare di un bar gestito da cittadini cinesi. Durante le riprese, la giornalista Chiara Giannini era stata colpita dal lancio di una bottiglia.