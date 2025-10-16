Bruno Vespa sbotta contro Massimo Lovati: «Intrattenimento? Da Corona magari, ma qui si fa informazione». Lo scontro nello studio di Porta a Porta – Il video

Acceso botta e risposta dopo che l'ex avvocato di Andrea Sempio definisce la trasmissione «programma d'intrattenimento»

«Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma che come tutti gli altri è d’intrattenimento». Così Massimo Lovati è intervenuto la sera del 15 ottobre a Porta a Porta, lo storico programma condotto da Bruno Vespa durante un momento dedicato al caso Garlasco e alla revoca dell’incarico di Lovati come legale di Andrea Sempio. «Questo è un programma d’informazione», ribatte Vespa, «Corona magari fa qualcos’altro ma qui si fa informazione». Alla risposta visibilmente irritata di Vespa fa eco il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, collegato a distanza: «Faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento sugli omicidi e sui delitti in cui è morta una ragazza. Io l’intrattenimento lo divido dall’informazione».

Vespa contro Lovati: «Vede gente che apre pacchi? Siamo un’altra cosa»

Il battibecco procede finché Lovati non ribadisce la sua posizione, innescando lo sfogo di Vespa: «Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Qualcuno appeso ai lampadari? Qualcuno che apre i pacchi? Tutto bello e rispettabile, ma noi siamo un’altra cosa». «Ognuno la pensa come vuole…», replica Lovati subito incalzato da Vespa: «Perché in un programma di intrattenimento un avvocato si può trasformare? E cosa diventa allora? Non me lo faccia dire». Al che Lovati termina il bisticcio dicendo che «l’avvocato ha una missione verso la verità e la dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento». Il penalista 73enne è stato esonerato dalla difesa di Sempio dopo le accuse di diffamazione nei confronti dello studio legale che ha difeso Alberto Stasi.

