Cop30, incendio a due passi dal Padiglione Italia. Evacuati gli ospiti – Il video

Non risultano feriti

Incendio tra i padiglioni della Cop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati. Non è ancora chiara la natura del rogo, che si è sviluppato nei pressi del Padiglione Italia. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

«Nessun ferito»

L’incendio che ha interessato uno dei padiglioni «è stato rapidamente contenuto dai vigili del fuoco e non ci sono feriti». Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Celso Sabino ai media locali, precisando che i materiali utilizzati per la struttura dei padiglioni sono ignifughi e conformi agli standard di sicurezza. Secondo Sabino l’organizzazione della conferenza valuterà nelle prossime ore se consentire la riapertura della struttura della blue zone oggi stesso o rinviare a domani. Il ministro ha anche respinto le critiche: «Un principio di incendio può accadere in qualsiasi grande evento del pianeta. La popolazione di Belém non sopporta più questo tipo di pregiudizio».