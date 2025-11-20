Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Cop30, incendio a due passi dal Padiglione Italia. Evacuati gli ospiti – Il video

20 Novembre 2025 - 19:36 Alba Romano
Non risultano feriti

Incendio tra i padiglioni della Cop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati. Non è ancora chiara la natura del rogo, che si è sviluppato nei pressi del Padiglione Italia. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. 

«Nessun ferito»

 L’incendio che ha interessato uno dei padiglioni «è stato rapidamente contenuto dai vigili del fuoco e non ci sono feriti». Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Celso Sabino ai media locali, precisando che i materiali utilizzati per la struttura dei padiglioni sono ignifughi e conformi agli standard di sicurezza. Secondo Sabino l’organizzazione della conferenza valuterà nelle prossime ore se consentire la riapertura della struttura della blue zone oggi stesso o rinviare a domani. Il ministro ha anche respinto le critiche: «Un principio di incendio può accadere in qualsiasi grande evento del pianeta. La popolazione di Belém non sopporta più questo tipo di pregiudizio».

