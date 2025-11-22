Ultime notizie Coppa DavisDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia Meloni
Los Angeles, nave in fiamme nel porto di San Pedro: evacuato tutto l’equipaggio – Il video

22 Novembre 2025 - 08:31 Ugo Milano
Alcuni materiali pericolosi sono stati identificati in diverse baie del porto. La sindaca Karen Bass: «Vigili del fuoco al lavoro»

Tutti i membri dell’equipaggio sono stati evacuati venerdì da una nave in fiamme nel porto di San Pedro. Un incendio ha causato un’esplosione che ha interrotto il funzionamento dell’impianto elettrico e delle gru, ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles. Intorno alle 20:27 tutti i membri dell’equipaggio rimanenti sono stati aiutati a lasciare la nave, portando il totale a 23 persone evacuate in sicurezza senza feriti. Sei membri dell’equipaggio erano stati dichiarati dispersi.

I materiali

Alcuni materiali pericolosi sono stati identificati in diverse baie del porto. I vigili del fuoco indossano dispositivi di protezione individuale e utilizzano autorespiratori. «I primi soccorritori sono sul posto con oltre 100 vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio e la Polizia Portuale sta lavorando per portare in salvo l’equipaggio», ha dichiarato la sindaca di Los Angeles Karen Bass in un post su X. Ha affermato che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles sta monitorando la qualità dell’aria, mentre le operazioni di spegnimento dell’incendio proseguono. Le unità navali continuano a raffreddare l’esterno della nave, senza che il personale sia autorizzato a scendere sottocoperta, ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles.

