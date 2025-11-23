Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Salvini: «Niente soldi all’Ucraina se invece di aiutare i bambini si pagano mignotte e ville all’estero»

23 Novembre 2025 - 22:02 Stefania Carboni
Le parole del vicepremier da Castelcovati, in provincia di Brescia, alla festa nazionale della Lega lombarda: «Dicono che Salvini è pagato da Putin.. Se fossimo pagati da Putin non saremmo la domenica pomeriggio sotto un tendone»


«Hanno attaccato la Lega quando abbiamo chiesto del destino dei soldi in Ucraina. Ma se invece di aiutare i bambini si pagano le mignotte e le ville all’estero, io non ci sto…». Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini da Castelcovati, in provincia di Brescia, alla festa nazionale della Lega lombarda. Davanti a qualche centinaio di tesserati il vicepremier parla degli aiuti militari ed economici a Kiev. «Dicono che Salvini è pagato da Putin.. Se fossimo pagati da Putin non saremmo la domenica pomeriggio sotto un tendone a Castelcovati, saremmo tranquilli a casa coi bagni d’oro…», ha iniziato, nel suo intervento, tirando fuori il caso di corruzione che ha scosso il governo di Zelensky, facendo perdere la poltrona a qualche ministro.

«Solo la Lega interviene: siamo scomodi»

Poi ha poi tenuto a precisare: «La Lega ha sempre votato tutti i provvedimenti a favore dell’Ucraina, siamo arrivati al 19 esimo pacchetto.. Devo dire che ha funzionato tutto perfettamente». «La guerra è finita e la Russia è in ginocchio… E invece hanno scoperto un giro di mazzette, e almeno 100 milioni di dollari pare siano finiti in conti all’estero, in bagni d’oro e giri di prostituzione», ha dichiarato. «Solo la Lega interviene: siamo scomodi da 30 anni per un sistema che ce l’ha sempre contro la Lega».

