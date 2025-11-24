Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
Sondaggio Swg, Elly Schlein accorcia le distanze su Giorgia Meloni. Si allontana Giuseppe Conte: i dati dell’ultima settimana

24 Novembre 2025 - 20:13 Giulia Norvegno
Conte, Meloni, Schlein
Conte, Meloni, Schlein
In trend negativo anche Forza Italia e Lega nella settimana cruciale prima del voto delle Regionali in Veneto, Puglia e Campania. Cosa emerge dal sondaggio politico per il TgLa7

È il Partito democratico a registrare la crescita più importante negli ultimi sette giorni secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Dopo l’ultima settimana di campagna elettorale per le Regionali in Campania, Puglia e Veneto, il partito di Elly Schlein è cresciuto nelle indicazioni di voto dello 0,3% portandosi al 22,3%. Resta davanti Fratelli d’Italia con il 31,6% e una crescita dello 0,2%. In calo invece il M5s, che perde lo 0,3% e cala al 12,5%. In trend negativo Forza Italia al 7,9% e Lega al 7,7%. Avs si riporta al 7%.

Nessun particolare movimento tra i partiti più piccoli. Guadagna lo 0,1% Azione che si attesta al 3,3%. Stabile Italia Viva che resta al 2,5%. In lieve calo invece +Europa e Noi moderati.

