Sondaggi Puglia, Decaro avanti di 30 punti. Il Pd sopra FdI

La rilevazione Ipsos: l'ex sindaco di Bari doppia l'avversario

I sondaggi delle elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre incoronano Antonio Decaro. Il candidato del Campo Largo contro Luigi Lobuono del centrodestra è sopra di 30 punti rispetto al rivale. E il Partito Democratico è il primo partito, segue Fratelli d’Italia. Si presentano inoltre Ada Donno per Puglia pacifista e popolare, e Sabino Mangano per Alleanza civica per la Puglia.

I pugliesi e le elezioni

Secondo i pugliesi il tema più importante è la sanità. Citata dal 58% degli intervistati di Ipsos, vede un picco di preoccupazione tra gli elettori di Decaro (lo cita il 64%, quasi paradossalmente trattandosi dell’erede di chi ha amministrato la sanità nella regione). Al secondo posto l’occupazione al 44%. Seguono i trasporti, mobilità e infrastrutture, e sicurezza, criminalità, lotta alla mafia. L’amministrazione di Michele Emiliano viene valutata positivamente dal 49% dei pugliesi, mentre un robusto 45% degli elettori esprime una valutazione negativa.

Decaro doppia il centrodestra

La partecipazione al voto vede il 39% degli intervistati sicuri di partecipare e il 17% che pensa che probabilmente si recherà alle urne. Probabilmente l’affluenza sarà del 43%. Decaro è stimato al 63,8% dei voti validi, quasi doppiando il candidato di centrodestra che ottiene il 33,1%. Gli altri due candidati insieme prendono il 3,1%. Per i partiti ottimo risultato del Pd (23,5%), superiore al 2020 e anche a quello delle Politiche 2022, seguito dalla lista Decaro (13,2%), dal M5S (8,7%, poco meno del 2020), da due liste civiche per Decaro (circa 6% ciascuna) e da Avs stimata al 5,6%.

Il centrodestra

Nel centrodestra FdI si posiziona al 17,3% circa (più del 2020, ma sei punti in meno rispetto alle ultime elezioni politiche), Forza Italia al 9,6%, la Lega al 4,5%, meno della metà del 2020. Le altre liste del centrodestra assommano a circa il 2%. Il risultato di Decaro è un trionfo annunciato: il 56% degli elettori pensa che vincerà.